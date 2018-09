El Frente cede y modificará propuesta de reforma de la Caja Militar

El Frente Amplio analiza a contra reloj posibles modificaciones a la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –más conocida como Caja Militar- para poder conseguir los cincuenta votos que le aseguren el respaldo necesario para la iniciativa en la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado con el respaldo de todos los sectores del oficialismo en la Cámara de Senadores.

Pero las alarmas se encendieron cuando el diputado de Darío Pérez aseguró en radio Carve que tal como había venido del Senado no apoyaba el proyecto. Entonces, después de haber estado trabajando casi seis meses en una comisión bicameral para llegar a un acuerdo, el oficialismo tuvo que ponerse a negociar otra vez. Es que la Liga Federal no tiene representantes en el Senado y Darío Pérez no participó de la comisión bicameral por problemas personales y en los intercambios con los delegados de su sector no quedó claro si el diputado respaldaría o no la iniciativa acordada.

“Vamos a tener los 50 votos”, dijo una fuente del oficialismo a El Observador. Y para eso, el Frente Amplio deberá modificar el proyecto aprobado en el Senado porque así como vino solo reúne el apoyo de 49 legisladores oficialistas ya que tampoco el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, está dispuesto a acompañarlo.

Uno de los puntos en los que hay mayor consenso para modificar es en las bonificaciones por año de servicio. El artículo 40 del proyecto de ley establece que al personal militar se le computarán para su retiro seis años por cada cinco de prestación efectiva. Pero una de las propuestas que manejan los legisladores que están trabajando en el tema es cambiar a siete años por cada cinco de servicio efectivo para los soldados y los cabos de primera y segunda.

Este era uno de los planteos que había realizado Pérez pero que también planteó la diputada de la lista 6009, Mariana Pellegrín.

Si bien Pellegrín ya había presentado esta propuesta cuando se discutió el tema en la comisión bicameral, la posición del diputado de Liga Federal le abrió una nueva oportunidad para insistir con su planteo. De todas formas, la diputada estaba dispuesta a votar la iniciativa tal como venía del Senado, según declaró a El Observador. “Cuando se hace un grupo de trabajo y participan todos los sectores, es difícil conciliar una sola opinión, entonces uno se va bajando dada la importancia de la ley”, señaló y agregó que su propuesta ahora reúne “cierto consenso”.

En el mismo sentido se expresó el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. "Tenemos el objetivo de que no se afecte a la tropa. Una de las ideas es que se computen más años por años efectivos trabajados. Hoy se computan 6 por cada 5. Podríamos pensar en 7 cada 5. Es una de las ideas", dijo en radio Carve.

En el oficialismo están a la espera de que Pérez presente por escrito las modificaciones que pretende incluir en la reforma y oficializar los acuerdos que hasta ahora no pasan de conversaciones informales. Con la modificación de la bonificación se solucionaría, en parte, uno de los puntos que más preocupa al legislador de Maldonado relacionado con la generación de la causal jubilatoria de los soldados.

Pero Pérez también tiene otros señalamientos. El proyecto plantea como retiro obligatorio para los soldados los 48 años cuando las Naciones Unidas recomiendan los 45 años. Por lo tanto, también planteará cambios en ese sentido.

Las advertencias planteadas por Pérez respecto a la jubilación de los soldados ya habían sido planteadas por el senador blanco Álvaro Delgado y por el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. "Hay una franja de soldados que está más comprometida, y son aquellos que ingresaron con más de 26 años y que hoy tienen menos de 15 de servicio. Ellos ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años de edad, sin haber computado los años mínimos que exige esa ley que tiene media sanción", dijo Manini en Océano FM e insistió en su punto: "Van a tener 20 años de servicio y los van a mandar a la casa sin retiro".

La idea de la bancada oficialista es discutir este tema el próximo martes y para eso un grupo encabezado por el coordinador de la bancada, Felipe Carballo (711) y el diputado Sánchez, está en contacto permanente con los legisladores que propusieron los cambios. Una vez que se acuerde en Diputados, se le plantearán las modificaciones a los senadores porque, en caso de aprobarse en la Cámara Baja con cambios, el proyecto deberá volver al Senado.

Y el oficialismo está apurado porque el proyecto, considerado una prioridad tanto por el gobierno como por los legisladores, debe ser aprobado antes del 30 de octubre ya que los cambios a la seguridad social se pueden realizar con un año de anticipación a las elecciones nacionales.