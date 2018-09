Manini Ríos: "No creo que Murro mienta a sabiendas" sobre reforma de caja militar

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, contradijo al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando se refirió este lunes al proyecto de reforma de la caja militar, luego de que la Cámara de Senadores le diera media sanción. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas", dijo Manini en entrevista con el programa radial Todo Pasa, de Océano FM esta mañana.

Luego de la aprobación con los 16 votos del Frente Amplio, Murro fundamentó que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas será "generosa y gradual" y beneficiosa para los militares, ya que contempla la especificidad de algunos integrantes de la fuerza, como aquellos que tengan más de 15 años de servicio, sobre quienes la reforma solo afectará como régimen de transición.

Pero Manini discrepó de plano con las afirmaciones de Murro. "Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarrara una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo que digo es así. El solado va a tener que hacer más años para irse con la mitad" de su salario, dijo el comandante en jefe.

Manini aseguró que hay cerca de 10.000 militares de su fuerza que recibirán todos los efectos del cambio, si es que el proyecto prospera en la Cámara de Diputados tal como fue aprobado en el Senado. "Como jefe de ellos tengo la obligación de decir lo que digo al respecto y es que esta ley tal como está aprobada afecta a toda la jerarquía, pero al que más le pega esta ley es al soldado y al sargento", sostuvo.

Según consideró la máxima autoridad de la fuerza terrestre, hay una franja de soldados que está más comprometida aún, y son aquellos que ingresaron con más de 26 años y que hoy tienen menos de 15 de servicio. Ellos "ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años de edad, sin haber computado los años mínimos que exige esa ley que tiene media sanción", dijo Manini, e insistió en su punto: "Van a tener 20 años de servicio y los van a mandar a la casa sin retiro".

Según su interpretación de la norma, la población comprendida por la ley recibirá una jubilación con una tasa de reemplazo inferior al 50%, y a su vez deberán estar más años trabajando que lo que indica la legislación actual. Los soldados, dijo Manini, son quienes reciben "los sueldos más bajos del Estado, con la carga horaria mayor, pero cuando se retiren van a estar peor pagados" que los demás funcionarios públicos.

Por último, el comandante en jefe solicitó a los diputados que tengan en cuenta sus objeciones, que "comprueben" que lo que afirma "es así", para modificar el proyecto tal como llegará de Senadores.

"Siempre hemos dicho que la reforma es necesaria, nosotros mismos hemos elaborado un proyecto que contempla un ahorro que no es mucho menor que el de este proyecto. (...) No estamos contra la reforma, pero queremos mejorar el proyecto para que no afecte al eslabón más frágil de la cadena", concluyó.