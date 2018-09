Orsi sobre sanción a Manini Ríos: “Que haya pasado esto no está bueno”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró que le duele “todo lo que está pasando” respecto a la sanción por parte del Poder Ejecutivo al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. De esta forma, el jerarca se desmarcó del Frente Amplio que defendió y respaldó la decisión del gobierno.

“El domingo pude oír al comandante del ejército hablar de Artigas y su estrategia, y me alegró. Y confieso que he coincidido con su visión sobre la situación mundial y regional. Por todo esto me duele lo que está pasando”, escribió Orsi este martes y recibió críticas de los militantes de izquierda.

El domingo pude oír al comandante del ejército hablar de Artigas y su estrategia, y me alegró. Y confieso que he coincidido con su visión sobre la situación mundial y regional. Por todo esto me duele lo que está pasando. — yamandu orsi (@OrsiYamandu) September 11, 2018

Pero su opinión no quedó ahí y respondió a uno de los internautas. “A mí lo que más me preocuparía es que un día los compañeros, y los que no lo son, no pudieran decir lo que piensan”, respondió a un usuario.

A mi lo que más me preocuparía es que un día los compañeros, y los que no lo son, no pudieran decir lo que piensan https://t.co/9dQHHQa1MT — yamandu orsi (@OrsiYamandu) September 12, 2018

Manini Ríos fue sancionado este lunes con 30 días de arresto a rigor por una “serie de faltas”, según dijo el ministro de Defensa Jorge Menéndez. La máxima jerarquía de la fuerza terrestre realizó declaraciones sobre la reforma de la Caja Militar que derivaron en la sanción.

El intendente de Canelones fue consultado por radio Monte Carlo sobre estas apreciaciones y mantuvo su posición. “Que haya pasado esto no está bueno. El presidente tendrá sus razones, no voy sobre el tema de fondo”, dijo.

Orsi reiteró que viene compartiendo “un montón de tareas y estrategias” con Manini Ríos y agregó que “no es cómodo” lo que está pasando. “Son heridas que después se tendrán que cerrar. Es una macana que haya pasado pero, en realidad, tenemos muchas cosas para hacer juntos”, dijo.

Además, Orsi aseguró que no conoce los motivos por los que el comandante en jefe del Ejército fue sancionado porque el ministro de Defensa dijo que era con base en el reglamento del Ejército pero el presidente Tabaré Vázquez y otros ministros hablaron sobre una violación de la Constitución. “Escuché declaraciones contradictorias”, sostuvo el jerarca canario.

Sobre la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –más conocida como Caja Militar- el intendente de Canelones dijo que “en algún momento se tiene que hacer” pero aclaró que “hay que corregir un montón de cosas” en toda la seguridad social. “No es el único lugar donde tenemos dificultades”, dijo.