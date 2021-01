El fuego devoró su cafetería en José Ignacio y contó por Instagram como lo vivió

En la madrugada de este viernes un gran incendio sorprendió a los vecinos de José Ignacio, Maldonado. Sobre la calle Las Garzas, en pleno centro del balneario, las llamas se propagaron rápidamente en un predio con tres locales comerciales: un restaurante, una cafetería y una inmobiliaria; estas dos últimas con pérdidas totales. Sin embargo, en ninguno de los casos hubo que lamentar heridos.

Aún se desconocen las causas del incendio, que está siendo investigado por personal de investigación de siniestros de Bomberos, según dijo a El Observador Viviana Borlinqui, vocera del cuerpo. “Si bien eran estructuras convencionales, el estar recubiertas en madera facilitó la rápida propagación del fuego”, explicó.

Alrededor de las 5 de la mañana acudió al lugar el destacamento de San Carlos, al que luego se le sumaron bomberos de Maldonado y La Barra. Dos horas después, el fuego ya estaba controlado y pudieron comenzar las tareas de remoción y enfriamiento.

La cafetería La Excusa fue de las más afectadas. El avance del fuego y sus consecuencias fueron registrados por el fotógrafo y creador de contenido digital, Diego Weisz, uno de sus propietarios, quien compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el local, que había cumplido tres años a principio de enero.

“Fue un destrozo total, no se rescata casi nada, más que alguna parte de la estructura del lugar que estaba en el fondo donde el fuego no llegó, pero el resto desapareció todo”, dijo el fotógrafo a El Observador. Pero la ayuda no tardó en llegar y gente del barrio, amigos y personal de La Excusa se acercaron entre viernes y este sábado a levantar escombros y limpiar el lugar.

“También vino gente que se acercó a través de las redes, que eso es superimpactante. Más allá de que a veces uno siente el cariño de la gente, no sabés quién está del otro lado y sin embargo, es muy fuerte cuando alguien viene, conoce la historia del lugar, tu historia y se acerca a darte una mano aunque nunca le viste la cara”, agregó.

“Este es un video muy difícil de hacer, pero se los quería mostrar”, relata Weisz en sus historias de Instagram para sus casi 99 mil seguidores, mientras muestra los escombros del lugar.

En el siguiente video puede verse cómo era el local antes del incendio