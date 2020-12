El fútbol infantil y el goteo de miles dólares del mundo de los pases; ¿cuánto reciben los clubes?

"En el marco del Convenio AUF-ONFI (ex Derechos de Formación y Solidaridad), el Club Cohami perteneciente a la liga Prado, recibió la suma de U$S 5.613,19 correspondiente a la primera partida por las transferencias internacionales del jugador Nicolás de la Cruz”. El tuit de la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) acompañado de una foto del momento de la entrega del cheque transparenta la gestión y pone a la vista una realidad que desde 2013 cambió la vida de los clubes de fútbol infantil.

En el marco del Convenio AUF - ONFI (ex Derechos de Formación y Solidaridad), el Club Cohami perteneciente a la liga Prado, recibió la suma de U$S 5613.19 correspondiente a la primera partida por las transferencias internacionales del jugador Nicolás de la Cruz 🙌. pic.twitter.com/8HXpVcSoUm — ONFI (@ONFIOficial) August 31, 2020

Los derechos de formación y solidaridad son un mecanismo que FIFA estableció para que todos los clubes que participaron en la formación de un jugador reciban un aporte por su trabajo en el momento de una transferencia.

En sus redes sociales, ONFI muestra cada uno de los casos que desde marzo, con el cambio de la administración, fue pagando a clubes y ligas.

Aviación Lezica recibió US$ 3.432 por Cristian Tabó.

El Club Aviación Lezica, perteneciente a la Liga Paso Molino, recibió U$S 3.432,03 por las transacciones internacionales del jugador Christian Tabó, en el marco del convenio AUF - ONFI 🙃🙌

Mirá los detalles 👉https://t.co/gChEP7sWTZ pic.twitter.com/bZuTLdHaJh — ONFI (@ONFIOficial) October 8, 2020

La Liga Artigas por el pase de Darwin Núñez.

La Liga Artigas recibió U$S U$S 1036.90 a través del convenio AUF - ONFI, por las transferencias internacionales del jugador Darwin Nuñez👏👏

Mirá los detalles 👉 https://t.co/EyGaAZvnJc pic.twitter.com/HhFe31bKQn — ONFI (@ONFIOficial) December 7, 2020

El Club La Luz US$ 5.720 por uno de los pases de Darwin Núñez.

El Club La Luz, de la Liga Artigas, recibió U$S 5.720,36 por las transacciones internacionales del jugador Darwin Nuñez, en el marco del Convenio AUF - ONFI.

Mirá los detalles👉🏻 https://t.co/sTYnU2N7Hb pic.twitter.com/m2cumG2EZD — ONFI (@ONFIOficial) October 6, 2020

Y 3 de Abril por Rodrigo Aguirre.

El Club 3 de Abril recibió la segunda partida del Convenio AUF-ONFI por las transacciones internacionales del jugador Rodrigo Aguirre.

Esta nueva partida asciende U$S 1232.75 🤩🤩

Mirá los detalles 👉 https://t.co/eGrCiOUmEF pic.twitter.com/QcwH7qgN9X — ONFI (@ONFIOficial) September 15, 2020

Estos cinco ejemplos son solo una referencia para entender la magnitud de los ingresos que llegan a los clubes y las ligas de fútbol infantil.

De todas formas, para que efectivamente ese dinero llegue a los clubes, un estudio de abogados contratado por ONFI realiza el seguimiento de todas las transferencias de los futbolistas uruguayos en el mundo con el único objetivo de dar con todos los pases que involucran a jugadores formados en el fútbol infantil uruguayo para que el goteo de los derechos de formación rieguen el semillero uruguayo

¿Cuánto llega a los clubes?

Quienes reciben derechos de formación son los clubes que participaron en el crecimiento de los futbolistas desde los 12 a los 23. Por disposición de FIFA, un 5% de cada transferencia se vuelca a ese fin.

En el caso del fútbol infantil, en el que los niños juegan desde los 6 a los 13 años, solo cobran por los dos primeros años de esa etapa de formación establecida por FIFA, los 12 y 13 años.

Porcentualmente a los clubes de baby fútbol les corresponde poco más de un 5% del 5% del pase total.

Mirados aisladamente, esos porcentajes no dicen nada, pero cuando se suman todas los pases de futbolistas uruguayos, se alcanzan registros millonarios.

Desde la AUF informaron a Referí que desde 2013 a 2020 los clubes de baby fútbol recibieron US$ 3.000.000 por el porcentaje que les corresponde por derechos de formación a los 12 y 13 años.

Esta cifra no pudo ser confirmada en ONFI debido a que están realizando un relevamiento para conocer cifras exactas acerca del dinero que en los últimos siete años entregaron las instituciones y las ligas.

En 2019, según un informe publicado por Referí con información oficial de la AUF, Uruguay transfirió al exterior por US$ 47 millones. El 5% de ese monto equivale a US$ 2.350.000 que las instituciones que formaron futbolistas recibieron por derechos de formación. El 5% de esa cifra, US$ 117.000, terminó en ONFI, solo por las transferencias realizadas desde Uruguay el año pasado.

Además, en 2019 hay que anexar el porcentaje que le corresponde a los clubes de ONFI de todas las transferencias que se realizaron en el exterior desde los pases millonarios de las estrellas de la selección hasta los de menos renombre.

¿Cómo se reparte el dinero?

En un mecanismo interno, la Organización estableció que todos los clubes que participaron en la formación del futbolista, desde los 6 a los 13 años recibe un porcentaje de esos ingresos. Para ello, cada partida que llega por un jugador se divide en 10 partes. Una corresponde a ONFI, una a la liga de ONFI en la que juega el club y las otras ocho partes se dividen entre los que formaron al jugador de los 6 a los 13 años.

El dinero que llega los clubes y ligas lo utilizan para mejorar infraestructura, para mejorar los campos de fútbol y para realizar obras.

Los cambios para 2021

¿Qué debe suceder para que se genere el mecanismo por contribución de solidaridad o derecho de formación? Tiene que haber una transferencia dentro de un término de un contrato de un jugador y que haya precio, una cesión definitiva o en préstamo.

Desde ONFI explicaron a Referí que desde 2013 y hasta este año, debían rastraer los pases y entregar la documentación para recibir los porcentajes correspondientes.

A partir de 2021, con la creación de FIFA de la Clearing House, se aprobó una cámara de compensación que pagará automáticamente a todos los clubes.

La administración estará a cargo de un banco holandés.

Para ello trabajarán sobre la base de un pasaporte electrónico de cada jugador.

La cámara de compensación recibe el 5% de los derechos de formación, retiene el dinero la transferencia, se comunica con los clubes formadores, solicitará la personería jurídica de la institución, otras documentaciones y recibirá el pago en su cuenta bancaria.

Hasta ahora el sistema funcionaba con otra lentitud. ONFI reclamaba a cada federación. La excepción en ese proceso era la Premier League, que tiene un sistema automático. Retiene derechos de formación y ellos lo pagan.

ONFI regula a 630 clubes en todo el país, 68 ligas y más de 60.000 niños y niñas en fútbol mixto (varones y niñas) y fútbol femenino.

Para tener información precisa, el ejecutivo que preside Eduardo Moseguy está recopilando los registros de todos los aportes que se realizan a los clubes. Además, trabajan con las instituciones para conocer cuántas tienen personería jurídica y quiénes no, porque sin este documento no pueden recibir los ingresos por derechos de formación.