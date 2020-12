Peñarol calibra a Ruglio, que empezó a ceder y a marcar su gestión: ¿quiénes integrarán la mesa chica?

En el entorno de Peñarol están sorprendidos con la forma, habilidad y cintura política con la que se empezó a mover el nuevo presidente Ignacio Ruglio, quien el sábado fue electo por un 35% de los socios que participaron de la elección y la próxima semana asumirá en el sillón más importante del Palacio Peñarol.

Con una charla cara a cara con todo el plantel (al que le dijo que si hay problemas que lo llamen que lo solucionan allí adentro, hablando), con el ofrecimiento a Juan Pedro Damiani de postularlo como presidente honorario y consultor, con Walter Pereyra (del riñón de Damiani) como consultor, con una ronda con todos los grupos políticos que ingresaron en la directiva, con el compromiso de formar una mesa chica con un representante de cada uno de esos grupos, con la confirmación de Gastón Tealdi (el número 2 de Damiani) como representante de Peñarol en la AUF y con un mensaje en el que para los primeros tiempos quiere paz y tranquilidad institucional, regó sus primeras horas de aprontes para la asunción.

Con el objetivo de llegar al 16 de diciembre, su primer día como presidente, con el camino allanado y las alianzas selladas, ya recorrió todo el espectro político del club.

Habló con todos los candidatos que ingresaron al consejo directivo. Su última charla fue Damiani, este miércoles.

A cada uno les pidió que designaran quién iba a estar en la mesa chica, que compartirán con él, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Pablo Bengoechea (director deportivo), y ya confirmaron que estarán Evaristo González y Guillermo Varela.

Diego Battiste

Damiani tiene que designar a uno y no tiene muchas opciones entre los cuatro titulares que ingresaron al consejo: el expresidente, Tealdi, Rodolfo Catino y Pablo Amaro. Tealdi va a la AUF, y no estará en el club, y las opciones que le quedan son Catino y Amaro, quien es una de las renovaciones del nuevo consejo directivo.

La mesa chica que suelen tener todos los clubes en general la integran quienes triunfan en las urnas. Allí se toman las grandes decisiones y se cocinan los pequeños temas. Los perdedores en las urnas suelen ver de afuera cómo funciona el club. En este caso, Ruglio, igual que Barrera en los últimos tres años, optó por dar participación igual a todos.

Dio marcha atrás, y eligió a Tealdi

Ruglio no se ruborizó este miércoles cuando tuvo que cambiar el discurso preelectoral y decidió mantener a Tealdi en el ejecutivo de la AUF.

Tealdi es el mejor hombre que tiene Peñarol en la AUF, pero Ruglio tenía otros planes para ese cargo. Sin embargo, luego de evaluar y encontrarse con que en su riñón no tiene ningún dirigente con la trayectoria del actual neutral y que quien ingrese debe hacer escuela en un tiempo que hoy el club no tiene, confirmó al dirigente que iba como vicepresidente de Damiani.

Leonardo Carreño

Tealdi entró a Peñarol como delegado de Ruglio en 2014. Luego tuvieron diferencias porque el dirigente que tenía en la AUF era institucionalista y defendía a Peñarol por encima de lo que establecía la disciplina partidaria. Ahora lo tiene de regreso.

Peñarol quiere ser fuerte en la AUF

Ruglio dejó a Tealdi en la AUF porque quiere pelear ese espacio de decisiones en el fútbol uruguayo.

Consultado sobre las charlas con el nuevo presidente, Tealdi dijo a Referí: “Vamos a armar una política AUF en conjunto. Seguiremos los lineamientos que marque el consejo directivo pero debemos tener una estrategia en conjunto, que sea institucional. La política de Peñarol en la AUF tiene que ser institucional y trascender a cualquier directiva”.

La charla Ruglio-Tealdi se desarrolló el miércoles en la AUF, donde el nuevo presidente de Peñarol se encontró con los integrantes del ejecutivo incluido el presidente Ignacio Alonso y el representante de Nacional, Eduardo Ache.

“Pudimos conversar más de dos horas con Nacho sobre la visión que tengo de la AUF, y la de él. Son visiones muy compatibles desde la ecuanimidad y equilibrio que hay que tener en una política institucional en relación a Conmebol y estrategias comerciales con las empresas que están alrededor, como Tenfield. Siempre tenemos que priorizar en esa balanza a Peñarol. Esa es la política que se sigue en la AUF, donde los derechos de Eliminatorias fueron vendidos a Tenfield porque era mejor para la AUF. Lo mismo entiendo que debe ocurrir con Peñarol”, dijo el dirigente que subrayó el concepto que manejan visiones estratégicas similares.

Reconoció Tealdi que le sorprendió el planteo de Nacho "porque perfectamente podía haber dicho que para atrás se hizo todo mal, y cambiaba. Entiendo que no había razones, pero si te fijás en el discurso y lo que manifestaban los militantes, hubiera sido lo más cómodo desde el punto de vista electoral. Sin embargo, me dijo que no tiene problema en desdecirse de lo que manifestó en la campaña y decir que el trabajo que se hizo es bueno y que podemos trabajar en conjunto por Peñarol, que es en definitiva lo que queremos todos”.

Luego de la charla, Tealdi habló con Damiani y el expresidente le manifestó que era conveniente que aceptara, porque considera que es bueno para el club que continúe en la AUF.

Además, Peñarol quiere tener presencia en FIFA, porque desde que renunció Damiani a su cargo en la comisión de ética en 2016, el club no tiene representantes.

Ruglio pidió paz y tranquilidad institucional

En cada una de las charlas que mantuvo con quienes fueron presidenciables, les dijo que quiere tiempos de paz y tranquilidad institucional. Se terminaron los grupos y las banderas, y subrayó el concepto de que esto lo sacan adelante entre todos, explicaron los candidatos que se reunieron con Ruglio.

La comisión directiva está integrada por cuatro representantes de Ruglio, cuatro de Damiani, dos de Varela y uno de Evaristo González.

Los 11 que asumen la semana que viene: Ignacio Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Álvaro Queijo, Jorge Nirenberg, Juan Pedro Damiani, Gastón Tealdi, Rodolfo Catino, Pablo Amaro, Guillermo Varela, Marcos Acle y Evaristo González.

¿Cómo será el reparto de cargos?

Varela le avisó que se mantendrá en el llano. Él y Marcos Acle, quienes ingresaron por la lista 129, serán vocales.

"No queremos cargos políticos por compromiso de votos. Queremos independencia para decidir, por esa razón nos quedamos en el llano del consejo directivo", dijo quien se presentó como candidato a presidente en las elecciones.

Camilo dos Santos

El oficialismo (Damiani) no aceptará cargos.

Por tanto, para integrar en los cargos a otros dirigentes ajenos a su lista le queda la secretaría para Evaristo González y el cargo de tesorero para Álvaro Queijo. El presidente es Ruglio y el vice Zaidensztat.

¿Se define el nuevo colegio?

En estos días en la AUF se está decidiendo la integración del nuevo director de árbitros, que para la temporada 2021 tendrá tres miembros en lugar de uno.

Peñarol pulsea en un tema que los clubes entienden es clave, a pesar de que cada vez se profesionaliza más la gestión.

Ruglio empezó con el pie derecho

La Mutual de Futbolistas resolvió votar este jueves la licencia anual del 22 de diciembre al 4 de enero. A raíz de esta decisión, el Clausura no comenzará este año y se iniciará recién después de las dos semanas de pretemporada que tendrán los jugadores cuando vuelvan el día 5 del primer mes de 2021.

Peñarol jugará el clásico este domingo, el partido atrasado con Danubio, y margen para resolver sobre los asuntos deportivos.

Si la Mutual no hubiera votado esta licencia y aprobaban continuar sin descanso, el 22 y 23 de diciembre comenzaba el Clausura.