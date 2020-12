El programa ONDI: el antídoto para la frustración deportiva

Con el nuevo impulso que el gobierno le quiere dar al deporte, el presupuesto quinquenal incluyó un rubro con aportes para un proyecto denominado ONDI. “ONFI con la letra de”, es la primera carta de presentación para que quien se enfrenta a esta sigla pueda empezar a familiarizarse con la iniciativa sin que le resulte totalmente extraña.

Aprovechando el mercado que tiene conquistado el fútbol con la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) se integró una variante al nombre y a la sigla, la de, de Deporte, con el objetivo de aprovechar para brindar la posibilidad a los niños de conocer, descubrir y experimentar con otras disciplinas en una etapa de crecimiento y formación.

Kerstin Jourdan, abogada especializada en derecho deportivo, que se vinculó al fútbol en 2014 a través de Nacional, y que en 2017 desembarcó en la AUF como presidenta de las licencias de fútbol profesionales, con la llegada del gobierno de Lacalle Pou, desde el 6 de marzo se integró al ejecutivo de ONFI que preside Eduardo Mosegui.

Diego Battiste

Con Mosegui integra desde hace una década la comisión de deporte de Lacalle Pou.

Su vínculo más cercano al fútbol infantil lo había tenido a través del estudio de abogados en el que trabajaba, cuando hacía los reclamos por derechos de formación o contribución por el mecanismo de solidaridad.

“Allí conocí ONFI, no tenía idea de que existía”, explica.

En estos tiempo descubrió el fútbol infantil desde adentro, incluso con las dificultades que planteó la pandemia de covid-19, una organización que regula a 630 clubes en todo el país y 68 ligas, con más de 60.000 niños y niñas que compiten en fútbol mixto (varones y niñas) y fútbol femenino.

El desafío de ONDI

ONDI es un programa comprendido en el presupuesto quinquenal y está pensando desde hace años en la comisión de deportes de Lacalle Pou. Originalmente se diseñó como organización al estilo de ONFI, pero por el momento solo avanza como un programa, explicó la neutral del ejecutivo del fútbol infantil.

Diego Battiste

“Queremos que salga bien. Tenemos que ir despacio”, reflexiona Jourdan en charla con Referí.

Este programa consiste en utilizar la plataforma de los clubes de fútbol infantil, en los que juegan niños y niñas de 6 a 13 años en todo el país, para aprovechar a desarrollar otras disciplinas deportivas.

De alguna forma sería comenzar a recorrer el camino en otros deportes iniciando desde un lugar avanzado, por la base de datos que puede aportar el fútbol infantil.

Durante este proceso de crecimiento, ONFI será el hermano mayor de ONDI y en los primeros años brindará un soporte administrativo y apoyo.

El objetivo es que los niños y niñas puedan desarrollarse en otras disciplinas y que puedan conocer, en esta primera etapa , otros cinco deportes: hockey sobre césped, rugby, básquetbol, atletismo y handball.

Dependerá de cada club y de cada liga el deporte que desarrollarán, según las condiciones de infraestructura de la localidad, ciudad o departamento.

Diego Battiste

El plan piloto con el que se pone a rodar se realizará en Flores, donde tienen la infraestructura y un gran desarrollo para avanzar.

Está agendado que comenzarán con la Liga Trinitaria y el plan de prueba tendrá lugar entre los días 22 y 24 de enero.

“Es una forma de decir, acá llegamos con esta idea, esto es clave para el desarrollo del deporte y vamos a seguir para adelante”, agregó.

Jourdan entiende que es muy importante “que los niños y niñas que juegan al fútbol puedan experimentar otras disciplinas”, y se detuvo en un concepto central que se transforma en el corazón y el alma de ONDI: “Estamos criando generalmente niños frustrados porque no todos tienen un lugar (en el fútbol). A veces no encuentran su lugar porque van al club de fútbol porque acompañan al hermano y capaz que no es lo que quiere ese niño o niña. Por esa razón, es muy importante darle la accesibilidad y la universalización del deporte y hacer de los clubes de fútbol infantil, clubes sociales”.

Explicó que no se van a superponer las actividades. Cuando se desarrolle un torneo de básquetbol o una actividad de ese deporte, será fuera de las competencias de fútbol.

El plan que impulsa ONDI nunca será una competencia de ONFI, sino un complemento a todas las actividades, subraya Jourdan.

Diego Battiste

El programa busca acercar a los niños a otros deportes, que lo conozcan, que se familiaricen, que aprendan y que compitan.

“No queremos que piensen que estas disciplinas van a sacar jugadores al fútbol infantil. Al contrario, dará un paso más importante, evitar la frustración deportiva y brindar accesibilidad y universalización de los deportes”.

Las federaciones están atraídas por este proyecto que procura democratizar el deporte infantil, explicó.

Desde enero, con el inicio del programa de ONDI, Uruguay tendrá 60.000 niños y niñas que comenzarán a descubrir otros deportes y, fundamentalmente, evitar la frustración deportiva porque no fueron exitosos en el fútbol.

LA FRASE

“Cada seis meses nos controlan (desde la Secretaría Nacional del Deporte) para ver cómo estamos realizando la gestión. Nos evalúan. Esto es para todo el ejecutivo de ONFI. Eso te motiva a cumplir objetivos”

Kerstin Jourdan

Integrante del ejecutivo de la Organización Nacional de Fútbol Infantil