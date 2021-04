El GACH se reunirá en una nueva sesión plenaria previo a cumplir un año de trabajo

Los 55 científicos que integran el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se reunirán el próximo 12 de abril en una nueva reunión plenaria que, esta vez, será justo cuatro días antes de que el grupo cumpla un año de trabajo, según informó el periodista Leonardo Haberkorn y confirmó El Observador.

Será "una reunión de trabajo" para intercambiar información entre las diversas áreas del GACH, pero no será el fin del grupo, según dijeron algunos integrantes a El Observador. Si bien esta será la cuarta vez que el GACH realiza una sesión plenaria virtual, esta vez se dará en una situación epidemiológica como no se había visto desde el inicio de la pandemia: sistema de salud bajo estrés por la cantidad de demanda de tests, atención e ingresos a CTI, la cantidad de muertes por covid-19 en niveles mayores a todo el 2020 y varios científicos que advierten públicamente que las medidas de restricción adoptadas por el gobierno no son suficientes.

Pero, pese al cansancio y a las tareas que relegaron los científicos durante este año para avocarse a la pandemia, el final del GACH no está en la orden del día de esta reunión, según informaron fuentes del grupo. El matemático Fernando Paganini dijo en febrero que una vez que esté encaminado el proceso de vacunación y se observen resultados favorables, se podría dar por finalizado el trabajo del GACH aunque no hay fecha exacta, "por lo menos reducir el rol" que han tenido, dijo.

"Es un tema que estamos empezando a conversar. Digamos que una vez que esté encaminado el tema vacunación, que es un poco la perspectiva de solución del problema y si hay un control de los casos, podríamos cambiar el estatus o cerrar esta etapa. Ha sido muy intensa y tal vez no tenga razón más allá de eso", manifestó.

"En la medida que las cosas evolucionen y se pueda arrancar con la vacunación, estamos pensando en volver a la normalidad. Es un desgaste principalmente por todo este nivel de exposición que hemos tenido en la prensa y demás. No estamos acostumbrados y consume mucho la cabeza eso", concluyó.

Por su parte, el coordinador Rafael Radi también se expresó en la misma línea: "Nosotros queremos que el plan de vacunación esté avanzado y que la epidemia tenga un nivel de control que nos deje en una zona de confort que nos deje conformes desde el punto de vista ético, personal y profesional para, a partir de ahí si, hacer un repliegue y dedicarnos a temas del mundo académico", dijo el 30 de marzo en entrevista con Telemundo.

En la última reunión, a mediados de enero, algunos científicos aprovecharon el espacio de la primera parte del encuentro para exponer sus visiones acerca del funcionamiento entre el grupo y el Poder Ejecutivo, sobre todo en la forma en la que se comunicaban las recomendaciones, debido a que algunos integrantes consideraron que algunas medidas anunciadas parecían tener un aval del GACH que, en realidad, no lo tenían.