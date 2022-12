El gigante tecnológico Baidu empezó a operar servicio nocturno de taxis sin conductor en Wuhan

La empresa tecnológica chino Baidu, el equivalente de Google en Estados Unidos, anunció esta semana que amplió el área y los horarios de operación comercial de su servicio de taxis sin conductor en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia central de Hubei.

Hasta ahora, esos autos no conducidos por humanos ni siquiera de modo remoto, operaban hasta las 17, porque sus sensores estaban capacitados para captar información con buena iluminación. Los nuevos modelos ya reconocen objetos y personas en horario nocturno.

Wuhan resultó una ciudad conocida por ser la que registró el primer caso de Covid-19 hace tres años. Ahora, con la expansión de casos de coronavirus en China producto del fin de las restricciones estrictas, Wuhan vuelve a ser noticia pero por algo que es el umbral de cualquier visión futurista.

La ciudad donde se conoció el primer caso de Covid-19 tiene 11 millones de habitantes y fue elegido por Baidu para las personas que toman un taxi sin conductor en horario nocturno. Desde hace meses que distintas provincias chinas están elaborando normativas para que este tipo de vehículos autónomos puedan tener horarios y zonas aptas para llevar pasajeros.

Baidu tiene más de dos décadas de existencia en China y es líder absoluto como motor de búsqueda en videos, canciones y todo tipo de datos que circulan por el mundo virtual. En los últimos años, Baidu diseñó una plataforma de transporte autónomo, la Apollo Go, que ya opera la flota de robotaxis más grande del planeta.

No solo está activa en Wuhan sino también en Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, Changsha, Cangzhou e incluso en megaciudades como Beijing y Shanghai. Las primeras pruebas experimentales de Apollo Go –que es el equivalente de compañías como Uber o Cabify, salvo que no lleva conductor-, datan de 2019. En la actualidad, con los permisos registrados en esas ciudades, la compañía realiza unos 2.000 viajes diarios, pero solo en zonas delimitadas.

El progreso de los algoritmos permite que en cada viaje el vehículo pueda recolectar nuevos datos que le permiten mejorar su rendimiento. Además, de modo instantáneo, se replican en el sistema y esos datos son incorporados por los otros robotaxis.

Si bien es aún algo incipiente y se trata de un proceso que requiere despejar infinidad de interrogantes, Baidu aspira a operar en 65 ciudades para 2025 y superar las 100 para 2030.

En Wuhan hay 50 robotaxis que cubren un área de 130 kilómetros cuadrados. En la Nueva Ciudad de Junshan, una zona de desarrollo económico y tecnológico de Wuhan, a partir de la semana pasada el horario autorizado es desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

El entorno nocturno es una de las principales dificultades tecnológicas para los autos de conducción autónoma, porque aún tienen dificultades para detectar ciertos obstáculos e incluso peatones que crucen la calle con poca luz.

El horario extendido hasta las 11 de la noche es producto de que Apollo Go mejoró los procesos de detección instantánea de obstáculos, sean materiales o humanos, que antes no podía realizar.

Las primeras licencias para operar autos sin chofer se expidieron en horarios diurnos, hasta las 17. Desde esta semana el horario autorizado en Wuhan se extendió seis horas más, que en el invierno del hemisferio norte significa baja o nula luminosidad.

Estos vehículos cuentan con sensores, cámaras, escáneres que permiten reconocer el entorno de modo tal que el auto haga los movimientos que eviten interrumpir el tránsito o chocar.

La compañía cuenta con un modelo propio de inteligencia artificial llamado Wenxin Big, que Baidu utilizaba ya como conversor de texto a imágenes. Ese lenguaje visual es capaz de detectar objetos que se cruzan en el trayecto del robotaxi y dar la información instantánea para que el programa tome las decisiones acertadas, que pueden ser disminuir la velocidad, esquivar el objeto, frenar o cualquier otra de las decisiones que toma un conductor ante una situación eventual.

Si las expectativas se cumplen, solo en Wuhan habrá un millón de personas que opten por este tipo de servicio a medida que la compañía sume unidades operativas.

No pocos sostienen que la de los vehículos sin conductor es una de las nuevas batallas geopolíticas de las tecnologías de punta.

Un dato a incorporar en materia de tecnología de automóviles es que los vehículos con conductor ya tienen tantos microprocesadores –chips- que acumulan millones de datos del entorno.

Entonces se da la paradoja que Tesla, la empresa de Elon Musk, ya fabrica más unidades de autos eléctricos en Shanghái que en California. Sin embargo, desde mediados de 2022, hay zonas de China donde los autos del magnate sudafricano no tienen permitido el ingreso. Tienen autonomía suficiente para captar datos que pueden ser sensibles para los intereses del principal competidor político, comercial y financiero de los Estados Unidos.