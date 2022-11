El gobierno de Gustavo Petro suspendió los proyectos de exploración petrolera con fracking

Ecopetrol, la empresa pública de petróleo colombiana, suspendió sus proyectos piloto de exploración con fracking en el país, tras la oposición del gobierno de Gustavo Petro a esta técnica que consiste en la fractura del subsuelo en busca de petróleo y gas, y que produce riesgos de daños ambientales y geográficos.

Tal como fue anunciado durante la campaña electoral previa a la elección, el presidente colombiano anunció este viernes que no dará más licencias exploratorias de hidrocarburos que tengan como herramienta la técnica del fracking.

Junto con no entregar licencias exploratorias, Ecopetrol anunció que suspenderá las exploraciones realizadas en asociación con la empresa estadounidense ExxonMobil, los proyectos piloto de investigación integral de Kale y Platero, en el municipio de Puerto Wilches (departamento de Santander), en una decisión antecedida por la solicitud de suspensión de esos emprendimientos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el mes de septiembre.

"Esto tiene la intención de darle al Gobierno la posibilidad de mirar el tema. Desde Ecopetrol, proactivamente, hemos pedido la suspensión y pisamos el freno con los no convencionales. Estamos deshaciendo lo que habíamos avanzado", afirmó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón al medio colombiano Portafolio.

Por su parte, el economista, ingeniero químico y director del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), Camilo González Posso planteó en una entrevista con la agencia de noticias Sputnik que "Colombia tiene unos dilemas muy fuertes en materia de hidrocarburos".

La producción colombiana llegó a un máximo de 900 mil barriles por día, "pero ahora cayó 40% y se está recuperando. De ellos, el 70% es producción estatal y el resto privada. Para Colombia las exportaciones de petróleo significan el 60% de los ingresos", subrayó.

Según González Posso, "por eso ha habido tanta presión para explotar nuevos yacimientos no convencionales con el petróleo a US$ 91 y el conflicto en Ucrania. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, sus ingresos equivalen al 25% o más del presupuesto nacional".

"El Gobierno anterior de Iván Duque autorizó un primer proyecto piloto en Puerto Wilches. Eran dos proyectos de Ecopetrol con ExxonMobil. Este año comenzaron uno y estaban tramitando el permiso para el segundo, pero con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro se suspendió el primero y acaban de anunciar que se termina", afirmó el director de Indepaz.

Las inspecciones en los proyectos piloto de Kale y Platero contaban con la licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) desde marzo de 2022, sin embargo, se deshizo el acuerdo con ExxonMobil, en la medida que "si en el Congreso de la República se toma la decisión de que en Colombia no se puede hacer fracking, Ecopetrol no va hacer exploraciones en el país", manifestó Bayón, presidente de Ecopetrol.

La contradicción, asume González Posso, "es que Ecopetrol está haciendo fracking en Estados Unidos y espera obtener alrededor de US$ 1.000 millones. No hacemos fracking en Colombia pero sí en Estados Unidos".

"Petro tiene una política muy fuerte de no hacer más contratos petroleros sino sólo continuar con los existentes que son como 300. El problema es que si no se explora, las reservas no probadas van a tender a disminuir, porque estos pozos están en decadencia y por eso se habla de fracking. Personalmente creo que hay que mantener la exploración. Colombia no es un país petrolero pero el petróleo es la principal fuente actual de divisas", concluyó el director de Indepaz.