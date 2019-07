El google del mercado de pases que ya se usa en Uruguay

Las carpetas, los videos y los “ojeadores” de jugadores parecen ser cosa del pasado en un fútbol actual cada vez más cercano a la tecnología. Buscar un futbolista para un determinado puesto y con características específicas está hoy a pocos clics para entrenadores y dirigentes de Uruguay y el mundo.

Mediante plataformas digitales se puede hacer scouting y también acceder a datos y partidos de distintas ligas del mundo.

Y entre esos softwares, Wyscout es el que se destaca, con más de medio millón de futbolistas en su archivo y con miles de datos y partidos para observar.

La aplicación que surgió en Liguria, Italia, hace 10 años, con un par de amigos emprendedores, € 1.500, una cámara de video y una PC, hoy es una de las principales herramientas a la hora de fichar y también para conocer información de equipos y jugadores.

¿Cómo funciona? Mediante el pago de una suscripción, que va de € 19 en su plan más básico al paquete profesional de € 99, ambas tarifas mensuales, las que varían según los contenidos a los que se pueden acceder y servicios, el usuario comienza a navegar en un menú que ofrece la posibilidad de ver ligas, partidos y futbolistas de todo el planeta.

Según indica en su web, cuenta con una base de datos de 460.036 jugadores, 42.969 equipos, 211.738 partidos completos con análisis de video, 124 países con cobertura de video y 52 países con coberturas de video y datos.

En esa nube, un usuario puede buscar un futbolista mediante diversos filtros como nacionalidad o edad, u otros más específicos, como que haya jugado tantos partidos. Entre las pestañas a las que puede acceder están los datos básicos como goles, pases, zonas de calor y más, pero también detalles más específicos como, por ejemplo, sus números en los mano a mano o en el juego aéreo.

Además, el sistema cuenta con un archivo de video personalizado de cada futbolista que permite ver sus actuaciones a lo largo de la temporada. Por cada fin de semana se cargan más de 2.000 videos de partidos, los que son fragmentados y permiten buscar cada situación en la que participa un jugador, como, por ejemplo, sus remates, centros o faltas, entre otras.

Matteo Campodónico, el creador de la plataforma, destacó la importancia de los videos. “En otros deportes las estadísticas son muy importantes y prácticamente con verlas ya puedes analizar a un jugador. El fútbol no es así. Los clubes necesitan videos objetivos”, dijo a Marcador Int. “Las estadísticas sirven de filtro. Primero empiezas mirando datos, después algunos clips y luego al futbolista en un partido completo”.

En Uruguay ya está

En el fútbol uruguayo la aplicación ya está siendo utilizada en algunos clubes. Los grandes, Nacional y Peñarol, la emplean.

“La estamos usando”, dijo a Referí Jorge Giordano, gerente deportivo que llegó a los tricolores hace unas semanas y que en sus primeras tareas tuvo que trabajar en el período de pases.

En los albos la emplean tanto para hacer scouting como también para hacer análisis, indicó.

Desde Wyscout destacan que una de las posibilidades que brinda es que los clubes, en base a la información que se les ofrece, pueden adelantarse al hacer un fichaje y competir con equipos poderosos. “Hay clubes que de algún modo al no tener la misma billetera que otros tienen que agudizar el ingenio y la creatividad y nuestra herramienta viene a colaborar con eso, para descubrir ese talento un poco antes que el resto, y no ganar con la billetera si no quizás llegando antes”, dijo Andrés Glancszpigel, responsable de la firma para Sudamérica, al podcast Big Data Sports.

En una línea similar se manifestó el presidente de Nacional, José Decurnex, al hablar sobre el reciente período de pases en el que se analizaron más de 50 jugadores. Señaló que estaban siguiendo desde hace meses a los fichajes que llegaron, entre los que sorprendió Cristian Duma, un delantero desconocido del ascenso argentino. “Ya estamos haciendo scouting para fin de año, es la única forma que uno se puede mover de manera rápida y ser efectivo con las contrataciones”, agregó en declaraciones a radio 1010AM.

Por su parte, en Peñarol también cuentan con el servicio de la plataforma y el que está más empapado en el tema es el gerente deportivo Carlos Sánchez.

En tanto, en Defensor Sporting conocen el sistema y están viendo si lo contratan. El director deportivo del club, Fernando Fadeuille, contó a Referí que en este período de pases estaban buscando delantero y accedieron a la plataforma con un allegado al club.

“Estamos evaluando si vale la pena tenerla o no, tiene mucha información que está buena, pero como no somos un club comprador y somos más un club vendedor, estamos viendo si vale la pena la inversión”, agregó.

En Liverpool usan un aplicación similar que es InStat Scout, según contó a Referí el entrenador Paulo Pezzolano. “Es del mismo estilo”, señaló el entrenador.

A nivel internacional, Wyscout tiene como uno de sus casos de éxito la historia del futbolista argelino Riyad Mahrez, a quien, mediante la plataforma, Leicester de Inglaterra siguió su desarrollo en Le Havre, de la Segunda francesa, y lo fichó por 500.000 euros. Luego, el club salió campeón, el futbolista creció más y lo vendió a Manchester City por 67 millones.

Además, la aplicación ha tenido otras utilidades. En su web, se ofrece a agentes, ojeadores y entrenadores, pero también a periodistas, futbolistas y árbitros. Los jugadores cada vez la usan más para analizar a sus rivales, como hizo la Confederación Brasileña de Fútbol al darle un usuario a cada seleccionado en el Mundial de Rusia, o como el defensor de Argentina Juan Foyth en la reciente Copa América, en la que lo utilizó para ver los atacantes que debía enfrentar.

De la mano de la tecnología, buscar y seguir a un jugador nunca fue tan accesible para entrenadores y clubes.