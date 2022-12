El grupo de Whatsapp de "los pitucos de Pocitos" que no quieren "politizar" los cambios en 21 de Setiembre

El horario para carga y descarga en 21 de Setiembre "no se respeta nunca", y piden demostrarlo con fotos. Las imágenes compartidas marcan en días y horarios distintos infracciones de todo tipo. Un vecino cronometra los cinco minutos y 25 segundos que le toma al 522 en hora pico llegar desde la rambla hasta Libertad. Otro pide "activar el efecto virus" con varias tácticas para lograr la respuesta de la Intendencia de Montevideo (IM).

Los 127 integrantes del grupo de WhatsApp de residentes sobre la calle Enrique Muñoz son solo algunos de los varios que están en grupos que también se crearon en torno a cuadras de Solano Antuña y bulevar España. Sobre esas vías se va a derramar todo el tránsito que hoy circula con sentido norte (de la rambla hacia el Centro) por 21 de Setiembre, si la Intendencia de Montevideo concreta el flechamiento anunciado semanas atrás.

Aseguran que las vibraciones causadas por toda la circulación de la zona –catalogada como "crítica" por la comuna– pueden ocasionar daños en las centenarias casas patrimoniales del barrio. Sostienen que la "contaminación sonora y ambiental" será "insostenible", con ómnibus pasando a cada minuto. La indignación encauzó una recolección de firmas que supera las 4 mil rúbricas en change.org y las 2 mil físicas, en formularios desplegados en casas, en comercios, en el Bar los 4, y otras distribuidas por delegados de cuadras.

–Para la intendencia los pitucos de Pocitos somos desde hace décadas los bocadillos preferidos– escribe Luis.

–No politicemos, por favor –piden de inmediato.

–No es político, es un tema de gestión. No es personal por un municipio blanco (CH), es no ponderar la descentralización –opina Sebastián.

–Está todo cocinado, no se gasten –se disculpa Rafael. –Sin entrar en lo político, esto no va a tener cambio. Entramos en un resentimiento social, y toda esta zona no es popular. Tendríamos que quemar cubiertas e interrumpir el tránsito, lo cual no lo haríamos nunca.

–No hay peor gestión que la que no se realiza –le devuelven.

–El estacionamiento en Biarritz era una tremenda obra y se paró– salta otro.

Los mensajes de bronca se cruzan de un lado a otro, hasta que una rueda de prensa de la intendenta Carolina Cosse el miércoles 7 de diciembre levanta el ánimo y atenúa las tensiones: "Lo que vamos a hacer ahora es tomar los insumos (en reuniones con vecinos). Vamos a trabajar tomando algunas sugerencias y viendo algunas posibles soluciones. La semana que viene volvemos a los vecinos", afirma ese día.

"El proceso de reuniones con vecinos, comerciantes, concejos vecinales, ha sido muy rico y en este momento el equipo técnico está evaluando todo lo recogido", ratifica a El Observador el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu. "Justamente buscamos esto, el ida y vuelta con los vecinos. No sería muy razonable llegar con una propuesta cerrada. Sí decimos que esta no es una idea sin trabajo: estuvieron unos cuántos técnicos, los mejores del país –creo yo– para llegar a esto", sostiene el jerarca del MPP.

Enrique Muñoz casi Sarmiento. La cola de autos es de una cuadra a las 18.30 hs, reporta un vecino

Inthamoussu añade que los insumos recolectados en distintas reuniones le sugieren que "hay un consenso generalizado respecto a que algo hay que hacer, no hay nadie que diga que hay que dejar todo como está". Desde la IM entienden que el flechamiento de 21 de Setiembre –una vía "crítica" que absorbe 1.200 vehículos por hora en momentos pico y un ómnibus cada tres minutos– reducirá los tiempos de viaje en sentido sur en un 35%.

"Lo que no dicen es el aumento (de los tiempos de viaje) hacía el norte", se queja uno de los vecinos sobre ese mismo argumento a la salida de una reunión con las autoridades en el teatro La Candela.

Filas en semáforos y planes nunca concretados

A las 18:30 horas de un miércoles un vecino reporta desde la ventana de su apartamento en Muñoz casi Sarmiento que "la cola de autos (desde el semáforo) es de una cuadra", y manda foto. Según ellos, el desvío desde 21 de Setiembre no hará más que sobrecargar esas calles.

"Si no se estacionara por 21 de Setiembre, se podría circular más fluido", reclama otro, que adjunta una imagen del carril derecho acosado por los autos aparcados.

"Si no se estacionara por 21 de Setiembre se podría circular más fluido", argumenta un vecino

En días distintos, dos vecinos envían las fotos que evidencian que –pese a estar prohibido hacerlo del lado este– los autos igual estacionan de los dos lados. Una de las ideas de la comuna consiste en que con el flechamiento se habilite aparcar en ambos cordones. En el grupo de WhatsApp debaten si corresponde reclamar la prohibición absoluta de estacionar sobre 21, de modo de ensanchar el espacio para circular y descongestionar las vías aledañas.

–Creo que no podemos decir que una solución es que en 21 no dejen estacionar de los dos lados. Quedamos poco solidarios con la gente que vive ahí y se está fumando todo el tránsito. A nosotros nos quieren sacar un lado y estamos como locos –repara una vecina.

–Ok, ¿y soluciones? ¿O ya está resignada a fumarse el 116 cada 5 minutos? –le contestan.

–¡Es porque la intendencia no trabaja! –bromea Luis en otro chat. –Si manda el auto con radar seis veces por día, mete 15 multas en cada pasada. La gente aprende por el único camino, el bolsillo.

Un vecino se pregunta si "a todos" los pasajeros de la parada Ellauri les van a cambiar la parada de ómnibus

Otro vecino recuerda que el concejal colorado Luis Bascou pidió en 2014 y que en ese momento la administración de Ana Olivera le dijo que no era posible. "Se me dijo que esa calle iba perder el movimiento y por lo tanto los grandes perjudicados iban a ser los comerciantes", confirma el propio dirigente a El Observador. "No había lugar posible para trasladar a los ómnibus, que iban a tener que ir muy lejos, y que los vecinos iban a tener que caminar muchas cuadras para tomarlo. Si en aquel momento me convencieron de que era un disparate, entiendo que ahora también lo es", concluye.

Inthamoussu, de Movilidad, reconoce que el flechamiento ya estuvo planteado en otras administraciones, aunque desconoce las razones sobre por qué nunca se llevó a cabo. La IM pretende invertir unos US$ 4 millones para el primer semestre del año que viene, en un proyecto que también apunta a otros barrios.