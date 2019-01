El guiño de Talvi a Un Solo Uruguay: "Nuestro petróleo es el campo"

A cuatro días de un nuevo encuentro de Un Solo Uruguay –un movimiento de alcance nacional que representa a trabajadores y productores de distintos sectores, pero fundamentalmente del agro–, el precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, le hizo un guiño a esa organización.

En un encuentro de referentes de la agrupación Ciudadanos en el departamento de Florida, Talvi dijo que el agro uruguayo es el verdadero “petróleo” que tiene el país.

“Debemos dejar de soñar con petróleo y abrir los ojos porque nuestro petróleo es el campo”, dijo Talvi ante la mirada de Eduardo Blasina –su asesor en materia agropecuaria- quien fue uno de los oradores del primer acto de Un Solo Uruguay en enero de 2018.

“Vamos por un país que deje de asfixiar al agro y descubra lo obvio. No fue casualidad la elección del panel de hoy. Lo obvio es que en el siglo XXI ser productor de alimentos es el gran destino del país”, dijo el precandidato colorado. “Los yacimientos están en Florida, ese es nuestro petróleo: el campo”, reiteró.

De hecho, la situación del campo fue el tema excluyente de la jornada de Ciudadanos este sábado en Florida.

A su momento, Blasina comenzó con la aclaración que era la primea vez que participaba en un acto político partidario. “Quiero agradecerles la posibilidad de estar aquí porque yo francamente no les voy a decir que soy colorado, no me siento colorado, no me siento blanco, no me siento frenteamplista. Me siento sí un Ciudadano que le gusta soñar con un país mejor y tratar de luego aterrizar esos sueños”, dijo.

“Hagamos un país vidriera del mundo. Vamos a llevar a Uruguay a pobreza cero partiendo de la tierra, partiendo de producciones que son ejemplares y que el mundo nos esta pidiendo”, dijo el ingeniero agrónomo. “Estamos pensando en aprovechar el conocimiento que hoy hay para acelerar el cambio tecnológico en el agro, que el productor tenga la tranquilidad de que en el estado tiene un socio y no un perpetuo recaudador”, afirmó.

Talvi cerró el encuentro que, además de Blasina, contó con la participación de otros dos integrantes del equipo de Desarrollo Productivo de Ciudadanos: la referente en Economía, Ana Inés Zerbino y Carlos María Uriarte en agro.

Uriarte destacó la importancia de desarrollar un “marcado perfil agroexportador y turístico, competitivo y estable”. Puso a Nueva Zelanda como el modelo a seguir.

Las “condiciones esenciales” para el cambio se basan en “un Estado que vele por no transmitir ineficiencias y costos de sobredimensionamientos a los trabajadores y a los productores” y que los sectores públicos y privado trabajen en “estrecha vinculación, en una virtuosa sinergia, donde el Estado sea un facilitador, y los privados los ejecutores”, sostuvo Uriarte.