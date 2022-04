El hacha de Jack Nicholson en El resplandor sale a subasta por una fortuna

El hacha que Jack Nicholson utilizó para atravesar una puerta en El Resplandor saldrá a subasta este miércoles 20 de abril.

En la película de terror del año 1980, Jack Torrance (interpretado por Nicholson) impulsado por los fantasmas del Hotel Overlook rompe la puerta de un baño para atacar a su mujer y pronuncia la famosa frase: "¡Aquí está Johnny!". Esa escena se convirtió en una de las más recordadas de la historia del cine.

Según informó el medio TMZ, el hacha que formó parte del film dirigido por Stanley Kubrick saldrá a la venta a través de la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll, junto con otros objetos célebres, como las célebres medias blancas de Michael Jackson, cuyo precio se espera alcance el millón y los u$s 2 millones.

La casa de subastas dijo que la herramienta está todavía en muy buenas condiciones y se expone en un marco de caja junto con fotos de otras escenas en las que aparece. Se estima que al menos se venderá en u$s 100.000.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que este siniestro souvenir hollywoodense sale a remate. En octubre de 2019 fue subastada por casi u$s 200.000, cuatro veces su precio de salida, y formaba parte de la Entertainment Memorabilia Live Auction.

Estrenada en 1980, El resplandor está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977. Contó con un presupuesto de u$s 20 millones y recaudó el doble. Además tuvo una secuela: Doctor Sueño.

Estrenada en 2019, Ewan McGregor interpreta al hijo de Jack Torrance, Danny, ahora un hombre con habilidades psíquicas que lucha contra el trauma que le provocaron los acontecimientos del film original.

(Agencias)