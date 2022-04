El hermano de Chris Rock quiere boxear con Will Smith

Es ley del Talión: ojo por ojo, golpe por golpe. Kenny Rock, el menor de los siete hermanos del cómico Chris Rock, quiere que Will Smith se ponga los guantes para enfrentarlo en una pelea de boxeo luego del incidente que los actores protagonizaron en la gala de los Premios de la Academia de Hollywood.

Según informó el sitio de noticias del espectáculo TMZ, el hombre de 42 años firmó un contrato con Damon Feldman, el presidente de la fundación Celebrity Boxing que organiza eventos deportivos con estrellas del entretenimiento, para participar en una pelea el próximo 11 de junio.

Pero los días pasan y todavía no tiene contrincante. “Me gustaría pelear con cualquiera que esté listo para un paso al frente y asumir el desafío”, expresó Rock después de firmar el contrato, según recogió el diario deportivo AS. Pero ya tiene claro quién quiere que se suba al ring con él: “Debería subirme con Will Smith”, comentó.

La cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la última gala de los Oscar después de que el cómico bromeara a expensas de la apariencia de Jada Pinkett Smith provocó la respuesta de los hermanos del cómico. Kenny aseguró en una entrevista para Los Angeles Times que le “duele verlo una y otra vez porque has visto a un ser querido siendo atacado y no hay nada que puedas hacer”.

Consideró además que Chris Rock “no era una amenaza” para Will Smith, que su hermano fue menospreciado y sostuvo que no cree en las disculpas que el ganador del Oscar publicó horas después del incidente en sus redes sociales.

Otro de los hermanos de Rock, Tony, quien también es comediante, se refirió a la situación durante el comienzo de uno de sus shows. “Si alguien tiene un problema con lo que digo esta noche hay una sola cosa que pueden hacer: absolutamente nada. Si crees que vas a poder subirte a este escenario que sepas que estos no son los (jodidos) Oscar. Si pones tu culo aquí arriba, mis manos no te van a dar algo más que una (jodida) nominación".

“¿Le vas a pegar a mi hermano porque tu perra te miró de reojo?”, continuó haciendo referencia a Jada Pinkett Smith. "Eso no estuvo bien, y no tengo nada que perder", concluyó.

Robyn Beck / AFP

Durante la ceremonia de los Oscar Will Smith subió al escenario para golpear a Chris Rock

Smith, quien interpretó en el cine a la leyenda del boxeo Mohamed Alí, se está enfrentando al momento más difícil de su carrera. El actor, que esa misma noche se llevó el Oscar por su interpretación en King Richard, debió internarse en una clínica de rehabilitación para manejar el estrés derivado de lo ocurrido, renunció a la Academia de Hollywood antes de ser expulsado por 10 años de los premios Oscar, y de que sus próximas películas con Netflix y Sony fueran canceladas.

Chris Rock, en cambio, agotó todas las entradas de sus próximos espectáculos y tuvo que agregar nuevas funciones. "No tengo mucho sobre lo que ocurrió, así que si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana (...) En algún momento hablaré sobre esa mierda. Y será serio y gracioso", dijo el comediante en su primer show luego del incidente.