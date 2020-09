El hombre del Pájaro Enciso que va por el poder floridense

La contienda electoral en Florida se posiciona como más ajustada en los próximos comicios en comparación a los anteriores, pero el sillón municipal se apresta a quedar en las mismas manos. La elección tiene como favorito al nacionalista Guillermo López, de la línea del dos veces intendente Carlos Enciso (2010-2015 y 2015-2019) y quien quedó como jefe comunal a partir de la renuncia en 2019 para hacer campaña del ahora embajador uruguayo en Buenos Aires.

Según un sondeo publicado por Opción Consultores el 7 de septiembre, el Partido Nacional (PN) recoge un 41% de intención de voto, el Frente Amplio (FA) 29%, el Partido Colorado (PC) 9% y Cabildo Abierto 4%. En 2015, el PN ganó con el 57% de los votos, mientras el FA obtuvo 31% y el PC 8%.

Además de López, el otro candidato nacionalista es el exfiscal Fernando Pérez D’auria, quien se define como “independiente” y propone implementar una lógica empresarial en el funcionamiento de la intendencia. La interna partidaria quedó caliente en la previa a la definición de las candidaturas debido a que uno de los dirigentes blancos floridenses que aspiraba a postularse era el exalcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, pero quedó fuera de la contienda al no obtener los votos necesarios en la convención departamental.

Stopingi fue alcalde de Sarandí Grande durante el período 2015-2020 y ahora se postula para ser reelecto en ese puesto. Sin embargo, según aclaró, él quería ser candidato a intendente y “cuando fue la convención hubo seis o siete convencionales que se dieron vuelta”. “Lo que pasó fue que el segundo candidato (electo) fue una persona que no había hecho campaña. Quedaron dos candidatos oficialistas y yo quedé por fuera de la convención”, dijo a El Observador.

El principal candidato del PN, López, aclaró que en el partido “son todos compañeros”, aún cuando en un momento Stopingi “apeló al voto en blanco”. “No es una cuestión de gustos personales”, afirmó sobre si le hubiera gustado que Stopingi fuera candidato.

Stopingi dijo que “fue muy raro” que alguien como Pérez D'Auria, que no tenía experiencia política, fuera electo como el segundo candidato de su partido. “Yo estuve trabajando casi dos años por mi candidatura, fundé una agrupación, comparecimos en la elección interna y saqué 3100 votos y el sector de Enciso sacó 6000”, manifestó molesto.

En diálogo con El Observador, López defendió la gestión de Carlos Enciso y señaló como fortaleza “la descentralización” que implicó obras “en cada rincón del departamento”. Si bien aclaró que “los partidos no se terminan hasta el último minuto”, están “muy confiados en el proyecto y en el resultado” que tuvieron “en 10 años” encabezados por el exintendente Enciso.

En total son diez los candidatos a intendente en Florida. Dentro del Frente Amplio los postulantes son el exdiputado Álvaro Vega, Mariana Lorier y el sindicalista Eduardo Riviezzi. En el Partido Colorado los postulantes son el senador Pablo Lanz (Ciudadanos) y Claudio Fernández, del sector Batllistas. Por su parte, en Cabildo Abierto se postulan Flavia Silva e Isabel Marisol, mientras que Marcelo Cabrera se candidatea por el Partido Verde Animalista.

Vega, que está “convencido” de que va a ganar dentro del FA y también las elecciones, aseguró que tiene “100 hojas de gastos que se pueden evitar”. Para ejemplificar, sostuvo que “Florida contrató a una persona para los eventos que se realicen entre julio y diciembre cuando hay pandemia”.

Pérez D´auria señaló que “no sabe” qué resultado va a obtener dentro de la interna nacionalista porque el suyo es “un grupo nuevo”. “La valoro bien, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión empresarial”, dijo sobre la gestión de Enciso. Según su visión, el funcionamiento de la Intendencia de Florida “nunca ha sido muy profesional”, además de que “todas las decisiones se han tomado de forma muy política”. No obstante, señaló que la intendencia hizo “muchas obras” en el período y que “tiene un déficit que viene de muchos años”.

Para él, a la intendencia habría que “manejarla más como una empresa" para que "las decisiones se tomen desde el punto de vista de qué es lo que le sirve” a la comuna. El candidato dijo que tiene “matices” con la candidatura de López y que su principal diferencia es en la toma de decisiones y el manejo de las finanzas públicas. Sobre los planes que aplicaría de ser electo intendente, dijo que “hasta no saber cuándo ganemos y entremos a la intendencia yo no me animo a hablar de obras”.

López matizó el punto de vista de Pérez D'Auria con respecto a la necesidad de establecer un manejo empresarial en la intendencia. “Entiendo esa tentación pero gobernar es más que administrar y hay que tener en cuenta cuestiones que se escapan a lo meramente administrativo y técnico”, afirmó. A su vez, señaló que la intendencia tiene que tener “un fuerte componente político.