El hormigón que evita inundaciones y colabora con el medioambiente

Las ciudades son cada vez más impermeables. La construcción de veredas y calles disminuyó la cantidad de espacios verdes y así se generó un aumento de las inundaciones y la saturación de los sistemas de drenaje tradicionales como consecuencia de las lluvias. Pero el desarrollo de un material estructural-permeable puede ayudar a solucionar o mitigar este problema.

Hace dos años, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que estaba llevando a cabo su proyecto final de carrera se contactaron con Darío Miguez, gerente división hormigón de Cementos Artigas, y le pidieron apoyo de infraestructura e intelectual para poder desarrollarlo.

Los tres estudiantes basaron su proyecto en el hormigón permeable, algo que hacía 10 años ya había estado bajo análisis en la empresa. En esa oportunidad Hormigones Artigas desarrolló a escala de laboratorio un producto utilizado en los países más involucrados con el cuidado del medioambiente, pero no logró avanzar en su diseño y aplicación.

Ocho años después, por intermedio de la Facultad de Ingeniería, los estudiantes consiguieron una beca para poder llevar también su proyecto a escala de laboratorio, y luego, desde Hormigones Artigas comenzaron a trabajar con la Facultad para avanzar en el diseño específico del producto.

El hormigón permeable es un hormigón especial que se caracteriza por permitir el pasaje del agua por su estructura debido al porcentaje de poros interconectados que posee sin disminuir sus prestaciones de diseño. Este hormigón es de especial aplicación para pavimentos, veredas, ciclovías, plazas, estacionamientos o calles interiores donde no haya tránsito pesado.

Tras avanzar con el proyecto y hacer los ensayos necesarios, construyeron una vereda en la planta central de la empresa y otra en la Facultad de Ingeniería, donde se hizo un prototipo, con la ejecución de la empresa Ciemsa. Allí se colocó un nylon en la parte inferior para poder recolectar mediciones del caudal de agua que pasa a través del hormigón permeable. El comportamiento del hormigón permeable y su colocación fue exitoso.

Permeabilidad y resistencia

"Ahora estamos en la etapa de seguir ajustando la dosificación, porque hay dos variables para ese material: la primera es la resistencia, es decir cuánto soporta el material, y la segunda es la permeabilidad que tiene, o sea la cantidad de agua que deja pasar", explicó Darío Miguez.

Esto quiere decir que el hormigón más resistente es menos permeable, y el menos resistente es más permeable, por lo que, dependiendo de los requerimientos, dependerá el material que se puede utilizar.

Los componentes son similares a un hormigón convencional, pero carece o tiene muy poco agregado fino, es decir las arenas. El resto de los componentes (cemento, agua, aditivos y piedra) los tiene como cualquier otro hormigón.

La trabajabilidad de la mezcla en el hormigón permeable es menor que el hormigón convencional, ya que es una mezcla muy seca. Las variaciones del agua de la mezcla afectan su cohesión y resistencia. Por su condición, el tiempo trabajable del hormigón se reduce a unas dos horas desde el mezclado, por lo que es necesarios utilizar procedimientos de construcción específicos para este material.

"La colocación de este tipo de hormigón es similar al convencional pero en vez de trabajarlo con vibradores para consolidar el hormigón y dejarlo bien denso, en este caso se trabaja con un rastrillo para nivelarlo y después se pasa un rodillo que tiene cierto peso dependiendo de la altura que tenga el pavimento, y compacta el material", explicó Darío Miguez.

Ventajas del hormigón permeable

La gran capacidad de infiltración permite el pasaje de aguas pluviales hacia el suelo, por lo que reduce la cantidad de agua en sistemas de desagüe y recarga aguas subterráneas. La instalación de pavimentos de hormigón permeable en la ciudad puede proveer suficiente capacidad de almacenaje de agua para evitar elementos de retención de aguas pluviales como lagunas, zanjas de retención o tanques de almacenamiento. La elevada porosidad del material ofrece buena aislación acústica y térmica, lo que permite mitigar la contaminación sonora en zonas urbanas céntricas.

Además, los costos se ven reducidos, no en relación al material, sino en que no es necesario canalizar el agua ya que filtra directamente al terreno, por lo que no hay gastos de canalización.

Este tipo de hormigón puntúa muy bien cuando se aplica en edificios y se quiere entrar en la categoría de certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED).

La empresa es la primera en hacer este tipo de hormigón en el país.

Primeros en Uruguay

Hormigones Artigas son la primera empresa en hacer este tipo de hormigón en el país.

Ahora, la idea que tienen en mente es avanzar con el proceso e intentar que la Facultad de Ingeniería incluya el diseño de este tipo de hormigón en el plan de estudios. "También estamos trabajando con las intendencias y con el Ministerio de Ambiente, que estuvieron durante el tendido que hicimos de prueba de la Facultad de Ingeniería. Les gustó mucho el material, porque es ambientalmente amigable, siguiendo la tendencia mundial", agregó el gerente de la división.

"La etapa que sigue ahora es continuar desarrollando el material para tenerlo adaptado de acuerdo a los requerimientos que haya. Hicimos el recorrido con los posibles clientes, como las intendencias que lo proyecten para plazas o veredas, y grandes superficies como supermercados y shoppings que busquen poner este tipo de pavimento en sus estacionamientos", explicó.