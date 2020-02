El inesperado jugador 12 de la sub 23: la hinchada colombiana

Se sabe que a Uruguay no basta con sobrepasarlo en la cancha, también hay que estocar la garra impregnada en su ADN. Pero los celestes, y de paso sus rivales, no contaban con que la afición colombiana se convirtiera en su jugador número 12 en el Preolímpico Sudamericano Sub 23.

Liderada por el mediocampista Alexis Mac Allister, Argentina goleaba 3-0 a los uruguayos el lunes en el atiborrado estadio Alfonso López de Bucaramanga, en el noreste de Colombia.

Casi 28.000 almas, transformadas en una marea amarilla, impulsaron a la pequeña nación del sur del continente. El grito de "¡Uruguay, Uruguay, Uruguay!" inspiró a los celestes dirigidos por Gustavo Ferreyra, que por poco remontan una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

El marcador final fue un apretado 3-2 en la primera salida del cuadrangular final, que otorga dos boletos a los Olímpicos de Tokio. La derrota los obliga a vencer a Brasil este jueves y a los anfitriones el domingo, donde seguramente se desvanecerá el apoyo de aquella afición insospechada.

"La hinchada estuvo con nosotros y nos sirvió como envión para hacer una pequeña remontada", dijo el mediocampista defensivo Carlos Benavidez.

La parcialidad cafetera, que unilateralmente considera clásicos los duelos con Argentina, cantó los goles de Juan Ignacio Ramírez y de Matías Arezo. Abucheó al juez peruano Kevin Ortega cuando sancionó alguna infracción a favor de la albiceleste y aplaudió a los uruguayos pese a la derrota.

"Estamos excelente de ánimo", agregó el volante de Independiente de Avellaneda. "Es fundamental estar bien (anímicamente) para lo que viene, estos partidos son muy importantes y difíciles, (hay que) reponernos cuanto antes y aliviar el pasado".

La mira en Brasil

El decisivo encuentro de este jueves ante la Canarinha, que los venció 3-1 en la fase de grupos, se anuncia nuevamente con entradas agotadas, el grueso absoluto en manos de los anfitriones.

Uruguay necesita ganar para llegar con vida a la última fecha. La derrota prácticamente sepultaría su sueño de pelear por una tercera presea dorada en los Olímpicos, adonde no clasifica desde Londres 2012.

EFE

Entonces fue guiada por el maestro Óscar Washington Tabárez y un plantel que incluyó a Luis Suárez, Edinson Cavani, Egidio Arévalo Ríos, Sebastián Coates y Nicolás Lodeiro. El plantel cayó en la primera ronda.

"Tenemos garra y corazón hasta lo último, eso va a ser fundamental", sostuvo Benavidez.

Con el regreso del delantero Diego Rossi, ausente en la jornada pasada por suspensión, los celestes apuntan a romper el invicto de la verdeamarela en el torneo y de paso complicarles el tiquete a Tokio, luego de su empate 1-1 con los cafeteros.

Figura de Los Ángeles FC de la MLS, Rossi fue el hombre más destacado en la derrota en la fase inicial. Sus 22 goles en la temporada regular 2019 le valieron para ser laureado como el mejor Sub-22 de la liga estadounidense.

"Tenemos que estar tranquilos independientemente de que la hinchada esté a favor o en contra nuestra", avisó el delantero Matheus Cunha, uno de los goleadores brasileños con tres anotaciones, a uno del artillero Mac Allister.

"Nosotros solo nos enfocamos en nosotros", agregó por su parte Matheus Henrique, uno de los baluartes del mediocampo del vigente campeón olímpico.

Para Benavidez "el torneo se va a definir en detalles". Como el apoyo inesperado del jugador número 12.

Por Rodrigo Almonacid, AFP