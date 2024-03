El jugador que Marcelo Bielsa catalogó como una esperanza para el futuro del fútbol uruguayo

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindó este viernes una conferencia de prensa en San Sebastián, previo al partido del sábado a las 16 contra País Vasco.

Bielsa destacó la incondicionalidad del futbolista uruguayo con la selección y a los nuevos integrantes del plantel celeste, entre ellos a uno en particular, el actual volante de River Plate de Argentina, Nicolás Fonseca.

"Fonseca me llamó mucho la atención y veo en él una esperanza para el fútbol uruguayo", dijo el entrenador de la celeste, que respondió varias preguntas sobre el fútbol vasco, donde él dirigió al Athletic Bilbao.

A continuación las frases de Bielsa:

La actualidad de Uruguay

"Difícil de considerara porque el último partido que jugamos fue en noviembre y en este período de marzo aún no jugamos. Avanza la temporada en los clubes y el rendimiento de los jugadores es parejo, por lo que las perspectivas serían positivas".

Volver a Bilbao

"Los que han pasado por Bilbao y el Athletic, saben que lo que ese club significa queda impreso en la piel, en el corazón y en el sentimiento de quienes tuvieron la suerte de pertenecer aunque sea brevemente. Para mi es un recuerdo que me llena de nostalgia y siempre reflexioné con que debería haber hecho algo más para quedarme más tiempo".

Cómo valora el potencial del fútbol vasco

"El fútbol vasco se expresa a través de los cuatro equipos que compiten en Primera división, a veces alguno más, siempre hay exponentes de mucha calidad. El Athletic ha generado una nueva camada de jugadores valiosos, Real Sociedad ha tenido un pasaje por Europa y una regularidad en los últimos años de competencia que tienen mucho valor... (le sonó el celular), disculpen no sé bien manejar estos teléfonos... Osasuna hace mucho que mantiene la categoría y Alavés está teniendo una temporada interesante, el potencial del fútbol vasco está pasando por un buen momento".

EFE/Juan Herrero

Bielsa destacó a Fonseca

Diferencias entre las dos selecciones

"Si le soy sincero, creo que si usted ve el potencial que tiene Uruguay expresado en algunos jugadores de máximo nivel y la historia del fútbol uruguayo está por encima. En cuanto a que he pasado por Bilbao, Euskadi y el deseo de desarrollar una expresión futbolística como país, hace mucho que se gesta y se alimenta y se trata de que evolucione. Esas dos cosas son el verdadero motivo del partido, convocar a una selección como la uruguaya o ayudar a plasmar el intento de que se le reconozca a un sector la identidad futbolística que ha forjado. A veces me cuesta opinar ubicándome en un segundo plano por el tema de la falsa modestia; atrás de la falta molestia anida la vanidad, pero le contesto lo que pienso".

¿En qué ha dejado una impronta en el fútbol uruguayo?

"En el mismo sentido, hay veces que la realidad ayuda a que las conclusiones que uno ofrece que parezcan sinceramente elaboradas. He tenido muy pocas oportunidades en el tiempo que llevo de trabajo en Uruguay, de trasmitir las ideas que me representan como entrenador. Tuve un bloque de partidos amistosos ni bien empecé a trabajar con rivales que no fueron de alta jerarquía y enseguida empezaron las Eliminatorias, donde lo que se persigue es el resultado y no el estilo y este ciclo de dos partidos, sinceramente no podría decirle que he tenido influencia, a lo mejor con el paso del tiempo y la impronta depende del éxito, veremos como se desarrollan los próximos episodios. Está la Copa América que es sustancial y los próximos 6 partidos de Eliminatorias. Si la pregunta fuera después de los próximos 18 partidos, seguramente podría decirle algo más sustancioso".

Cómo ha visto a los nuevos jugadores convocados

"El Preolímpico dejó algunas resultados deportivos insuficientes, pero algunas sensaciones individuales positivas y en ese sentido quise expresarme con Randall, Marichal, Luciano. Laquintana es un jugador que salió de Peñarol cerca de cuando comencé a trabajar, en el equipo donde está no juega con regularidad, pero siempre me llamó la atención, me gusta mucho el juego de los wines, él tiene capacidad para jugar por ese sector. Y por eso no quise dejar de pasar la oportunidad de entrenarlo. A Fonseca lo vi a fin del año pasado compitiendo y me llamó mucho la atención; los primeros partidos en River también, hay en él una esperanza para el fútbol uruguayo".

EFE/Juan Herrero

Bielsa en la sala de conferencia

Qué espera del partido de este sábado

"Un jugador vasco siempre tiene una dosis alta de combatividad, intensidad, competitividad y luego de esas particularidades inherentes al jugador de esta región, la capacidad técnica individual que les permite crecer dentro del fútbol profesional. Es muy difícil aventurar cómo un partido va hacer y en este caso seguro no será fácil y será muy intenso".

Recuerdos de San Mamés

"Uno de los mejores recuerdos de mi carrera deportiva tienen que ver cuando terminó el partido en San Mamés, cuando se cerró el partido. La memoria es muy selectiva y retiene episodios y los marca definitivamente en la emotividad personal. Siempre fui muy respetuoso de como los vascos asumen los compromisos de la vida civil. Creo que ustedes saben que son respetuosos de las normas. Era un partido de despedida de San Mamés que no debía mezclarse con nada y yo estaba seguro que los espectadores se iban a comportar de ese modo. Y cuando terminó el partido se apagaron las luces y recibí ese mensaje de la afición del Athletic, el regalo más importante, no hubiera cambiado eso por nada de lo que sucedió antes. Haber visto como no superpusieron el homenaje del estadio. A veces uno fantasea e imagina lo otro mejor de lo que son, siempre imaginé a los vascos de una buena manera. Aquello lo tengo registrado de ese modo. Aparte como fue espontáneo y colectivo, fue esa cosa mágica que la gente se pone de acuerdo".

¿Cómo encontró a los jugadores física y mentalmente?

"Es un momento de la temporada muy significativo, no solamente la suma de partidos que son muchos, sino aparte lo que resta, lo define todo. El jugador nunca es ajeno a lo que vaya a pasar, a lo que resta por pasar, pero paralelamente el jugador uruguayo tiene con su selección una incondicionalidad que hace que pongan todo por encima de cualquier otro tipo de interés. Las selecciones tienen una particularidad, salvo el rol nuestro, para los jugadores no es por dinero, y en el sentido que el profesionalismo implica un servicio que es rentado. Y aflora lo mejor de los jugadores cuando lo que hacen lo hacen por amor al país".