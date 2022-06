El jurado concluyó que Amber Heard y Johnny Depp se difamaron mutuamente: los detalles

Después de seis semanas en las que se escucharon los argumentos de una y otra parte, este miércoles el jurado dio a conocer el veredicto en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard tras deliberar durante casi 13 horas.

MICHAEL REYNOLDS / POOL / AFP

Los siete miembros del jurado llegaron a la conclusión de que la actriz Amber Heard difamó a su exmarido, el actor Johnny Depp, en su columna de opinión en The Washington Post en la que se presentaba como víctima de violencia.

El veredicto fue unánime y mientras Depp, de 58 años, había demandado a la actriz por US$ 50 millones finalmente deberá pagarle US$ 15 millones: US$ 10 millones por daños compensatorios y otros 5 por daños punitivos en el juicio.

A su vez, Heard, de 36 años, había presentado una contrademanda por US$ 100 millones al señalar que sufrió "violencia" y "abusos" por parte de su exmarido. En este punto el jurado concluyó que la actriz será compensada con US$ 2 millones.

En una sala completa se escuchó el veredicto del jurado. Amber Heard, escuchó la condena en su contra desde la sala junto a sus abogados mientras Johnny Depp no escuchó el fallo en el lugar aduciendo compromisos laborales pero la celebración estuvo en manos de su equipo legal.