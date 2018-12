El legado del Mundial femenino

El Mundial sub 17 de Uruguay, que terminó hace una semana, ya es historia y ahora el fútbol femenino local buscará capitalizar de la mejor manera lo que dejó el torneo FIFA, tanto a nivel de infraestructura, la experiencia y los conocimientos adquiridos, y también el enganche que pudo haber tenido el público local.

Uno de los interrogantes antes de que comenzara a rodar la pelota era cómo sería la respuesta de los espectadores en las tribunas durante el certamen juvenil. En el primer partido de Uruguay en el Estadio Charrúa, reacondicionado con nuevo césped sintético y luminarias, tuvo agotadas las entradas que se pusieron a disposición y el debut de las celestes se produjo frente a casi 10.000 espectadores.

Si el fútbol femenino quería presentarse a los hinchas uruguayos, tuvo un gran impacto en ese primer juego, lo que se repitió también en la final entre España y México, donde hubo más de 5.000 personas en las gradas, con muchos niños, jóvenes y familias.

“Para nosotros uno de los principales aportes que le dio el mundial al fútbol femenino fue la visibilidad que tuvo, lo que hizo que se hablara de la actividad que hacen regularmente las jugadores, los clubes y la selección”, dijo a Referí Valentina Prego, presidenta del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y una de las responsables del Comité Organizador Local en la reciente Copa del Mundo.

Ese era uno de los objetivos que llevó a la organización del torneo. “El posicionamiento que nos daba la posibilidad de tener este mundial era una de las principales motivaciones que tenía la AUF para sostener este evento”, agregó.

Las expectativas fueron superadas con creces. “Quedamos muy conformes con la respuesta, sobre todo con la empatía que el público generó con nuestra selección, que fue a ver los tres partidos de la fase de grupo con mucho entusiasmo y que más allá de los resultados le trasmitió a las jugadoras, dentro y fuera de la cancha, mucho cariño, mucho respaldo”, comentó Prego. “Y eso de implicar a la selección femenina como un símbolo representativo del país es algo que aporta mucho en su crecimiento, autoestima y sentimiento como jugadora”.

El Uruguayo femenino

Un termómetro para ver si hay un derrame de público del Mundial a la actividad local será la final que este domingo disputarán Peñarol y Colón en el marco de la definición del Campeonato de Primera División.

Si bien no es lo mismo que un partido de la selección uruguaya, será una ocasión propicia para ver si llega más público a las tribunas.

“El Mundial también dejó un aprendizaje en cuanto a la organización de los partidos y las partes logísticas de los campeonatos que esperemos poder implementar y mejorar en el futuro en la liga local”, indicó Prego.

Consultada acerca de si esos conocimientos pueden aplicarse a la brevedad, señaló que “el proceso es continuo y empieza desde el nacimiento del fútbol femenino. Esto (el mundial) viene a ser como un hito que marca una posibilidad de cambios que ojalá puedan aplicarse el año que viene en la la liga y en la selección”.

Con la aprobación de las nuevas licencias que Conmebol le exige a los clubes profesionales, estos están obligados a sumar al fútbol femenino a su actividad, por lo que los que aún no lo tienen deberán incorporarlos a la brevedad.

En ese sentido, Defensor Sporting presentará este martes su fútbol femenino y realizará un llamado para mayores y sub 19. El plantel principal de las violetas tendrá la base del Club Seminario, que dejará de participar en 2019.

“Los clubes en 2019 tienen que tener un equipo femenino en representación en Primera y juveniles para poder participar en torneos de Conmebol”, contó Prego.

Eso implicará que habrá más equipos compitiendo y que se puedan ampliar las dos divisionales actuales (ver cuadros) o que se agregue una tercera.

“De los clubes de Primera masculina estaríamos alrededor de la mitad con equipos femeninos y otros que se están organizando para el año que viene”, dijo Prego.

“Ahora nos queda jugar las finales del Uruguayo, tenemos la posibilidad de jugarlas en el Charrúa que es el estadio que mejoramos para este evento y es también una señal de que podemos utilizar infraestructura de calidad para la liga local”, agregó.

El encuentro del domingo puede consagrar campeonas a las aurinegras que ganaron el reciente Clausura y la Anual, mientras que Colón obtuvo el Apertura. Si gana el tricolor, habrá otros dos encuentros.

El partido se jugará en el Charrúa desde la hora 11 y se producirá un hecho histórico: será el primer encuentro de fútbol de Primera división en Uruguay que se disputará en una cancha sin alambrados. Una razón más para valorar el legado que deja el Mundial sub 17.

“Mejor que los hombres”

Dos de las integrantes del plantel sub 17 valoraron el impulso que el torneo le dio al fútbol femenino. “El Mundial puso al fútbol femenino en el foco. Nada será lo mismo luego de esto. ¡Nos sentimos tan bien del apoyo de la gente! Seguro continuará”, dijo la delantera Belén Aquino tras el último partido de la celeste en el que igualó 1-1 con Finlandia. En la misma línea se manifestó su compañera Micaela Domínguez. “Ahora todo Uruguay sabe que hay mujeres que juegan al fútbol, y ese era otro de los objetivos. ¡Hasta sabe que podemos jugar mejor que los hombres!”, agregó.

Satisfacción de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en el Charrúa para el partido final del Mundial de Uruguay y aplaudió el evento. “Quedaron muy conformes, la organización fue bien vista, sintieron mucha hospitalidad del equipo de trabajo en Uruguay tanto en Colonia, como Maldonado y Montevideo, también de los voluntarios y la gente que participó en otras áreas”, contó Prego sobre las devoluciones que obtuvo por parte de la FIFA. “Y muy conformes con la logística, los servicios, con la infraestructura y los esfuerzos que hicimos para logra estar a la altura del campeonato”.

El nuevo estatuto y el interior

Con el nuevo estatuto de la AUF, habrá una mujer en el Ejecutivo, lo que no implica que represente al fútbol femenino, estructura del fútbol local que sí tendrá un voto entre los 76 de la asamblea. “Para el fútbol femenino es una oportunidad tener representación en todos los niveles de la AUF, así que lo vemos con buenos ojos. La cantidad de votos quizás no es aún lo ideal pero es un paso dado que la liga de fútbol femenino tenga representación”, dijo Prego. Con respecto al fútbol femenino del interior indicó que lo organiza OFI, con la que trabajan “en forma muy integrada desde hace ya varios años”.

Los números que dejó el Mundial y los del fútbol femenino

9.567 espectadores dijeron presente en el partido inaugural del Mundial en el que Uruguay enfrentó a Ghana. La FIFA destacó la cifra.

5.488 espectadores presenciaron la final del Mundial que disputaron España y México en el Estadio Charrúa el pasado sábado.

1 punto logró Uruguay en el reciente Mundial, el primero obtenido en sus dos presentaciones en Copas del Mundo femeninas.

1.000.000 de dólares fue el monto que dispuso la Secretaría de Deporte para la organización del evento internacional.

1 voto tendrá el fútbol femenino entre los 76 que componen el nuevo Congreso de la AUF, según el nuevo estatuto.

Los clubes de la primera masculina en 2019 y el fútbol femenino

Peñarol

Es el vigente campeón del Uruguayo, luego de que el año pasado lograra su primer y único título. Este año jugó la Copa Libertadores y está en la definición por el título ante Colón.

Nacional

El tricolor tiene cuatro Uruguayo femenino pero no gana desde 2011. Además, desde 2013 a 2016 fue segundo de forma seguida, detrás de Colón.

Defensor Sporting

Defensor Sporting tendrá en 2019 su primera incursión en el fútbol femenino con la formación de sus planteles de mayores y juveniles, cumpliendo con la exigencia de licencia de Conmebol.

Wanderers

Las bohemias jugaron en Segunda división en 2018. En su historial tienen dos segundos puestos en Primera, en los años 2003 y en 2012.

Danubio

Danubio disputó el torneo de Segunda en 2018. Las franjeadas tienen categorías desde baby fútbol, sub 7 y sub 9, más la sub 11 y sub 13, y la sub 16 y sub 19, además del primer equipo.

Boston River

El rojiverde disputó el torneo de Segunda división de la temporada 2018. Tiene categorías sub 15, sub 18 y Primera.

Fénix

En la temporada 2018 no participó en campeonatos de la AUF. En 2017 lo había hecho en fútbol sala.

Juventud de Las Piedras

El equipo pedrense disputó la temporada 2018 en Primera división y fue uno de los dos equipos que descendió. El otro, Miramar Misiones.

Liverpool

El equipo negriazul está en la Primera y tiene una gran cantera en juveniles: siete jugadoras de las 21 del plantel del Mundial sub 17 pertenecieron al club.

Progreso

El gaucho del Pantanoso disputó el Uruguayo de Segunda división en 2018.

Plaza Colonia

Los “patas blancas” disputaron los torneos juveniles del fútbol femenino de la AUF. En 2018 sumaron la categoría sub 19.

Racing

Por diferentes circunstancias dejaron de competir. No tuvo actividad en fútbol femenino en 2018. Trabajan para retornar a la competencia.

Rampla Juniors

Rampla es el equipo que más veces fue campeón uruguayo femenino: lo consiguió en nueve ocasiones, entre 1998 y 2008, con un sexenio incluido. El equipo se prepara para volver a su mejor nivel.

Cerro

Cerro tiene en su historial el título de campeón uruguayo en 2012. Tras dos años de desafiliación, en 2018 volvió a competir en categorías juveniles.

Cerro Largo

Este año no tuvo actividad en fútbol femenino. Anteriormente estuvo representado por Club Arachanas de Melo en torneos de la AUF.

River Plate

River Plate tiene dos títulos uruguayos y dos vicecampeonatos de forma intercalada entre 2007 y 2011. Milita en Primera división.

Clubes de Primera Femenina

Temporada 2018

San Jacinto Rentistas

River Plate

Canelones

Nacional

Cutcsa Línea D

Peñarol

Colón FC

Liverpool FC

Miramar Misiones

Juventud

Clubes de Segunda Femenina

Temporada 2018

Canadian

Atenas

Náutico

Seminario

Bella Vista

Wanderers

Progreso

Udelar

Danubio

Boston River