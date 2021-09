El Maestro Tabárez contó que se emocionó con Ugarte cuando salió llorando del partido con Bolivia

Óscar Tabárez brindó este miércoles una conferencia de prensa virtual en la previa al partido del jueves a la hora 19:30 contra Ecuador por las Eliminatorias. El técnico de la selección uruguaya habló sobre el gran momento de Giorgian de Arrascaeta, la aparición de Álvarez Martínez, contó porqué salió Brian Rodríguez frente a Bolivia, dio pistas sobre quién será el lateral izquierdo y confesó que se emocionó junto a Manuel Ugarte, quien salió llorando de la cancha tras debutar con la selección.

La aparición de nuevos jugadores

"Me alegra por la selección y este proceso tan afectado por la pandemia, y porque a esos futbolistas les toca competir en desventaja porque no tienen el apoyo de la aproximación paulatina, sino que entran sin preguntarle si quieren entrar como dice la canción. Y me alegra por ellos porque de eso se trata, de la pasión que se tiene por la selección, por los sueños que deben tener y deben haber pasado momento emocionantes y felices, y por suerte no es la primera vez. Hacía tiempo que no pasaba esto, vino en los momentos que se podrían generar dudas porque jugadores importantes no estuvieron para este partido. En estos dos últimos partidos se mantuvo esa posibilidad que ahora hay que confirmarla contra Ecuador, asentarnos en los puestos de clasificación".

José María Giménez

Los problemas defensivos de la selección

"No me olvido de las grandes críticas que mereció un récord de inefectividad que nos costaron puntos y desde ese momento se trabaja en la postura del equipo y cada uno individualmente en la endurance, la actitud y los aspectos sicológicos. Confiar en uno mismo, respetar al rival y no dar ningún partido por ganado antes de jugarlo. El domingo jugamos contra un equipo que nunca ganó en Uruguay, pero eso no significaba nada. Hablando se progresa y no solamente por poner sobre la mesa estos asuntos, sino por lo que hacen los futbolistas por lograrlo. Si los que llegan reciben un voto de super confianza de los que están, y los acogen y los hacen sentir bien, para los nuevos es todo motivación y cuando se logra lo que se quiere, no es necesario decirles nada. Hay que ir con la mente despejada hacia el partido que viene. Esas cosas siempre están sobre el tapete en las conversaciones entre todos".

El nivel de Giorgian de Arrascaeta

"Desde el punto de vista de su presentación ha evolucionado mucho, incluso desde que empezaron estos partidos recientes. Giorgian y Maximiliano Gómez llegaron a la selección después de haber sufrido el coronavirus, y eso les causó efectos en el físico, que a veces no se tienen tanto en cuenta y puede afectar el porcentaje de masa muscular. Mejoró mucho y al punto que en este partido, se lo dije, 'Giorgian te corriste todo', porque no lo veía en ese aspecto y después ampliando me dijo que se siente muy bien. Esa sensación lo corroboraron los números del GPS, corrió con un metraje que no era común y eso tiene incidencia en el juego, en su prestación en ataque y también en defensa, con carreras con cambio de ritmo y velocidad fueron hacia el arco nuestro para ayudar, y si le sumamos el talento que tiene, tenemos un jugador en un muy buen momento".

Giorgian de Arrascaeta

Su opinión de Ecuador

"En algunos aspectos es del mejor de las Eliminatorias, como enfrentar al equipo rival en posesión de balón, tiene muy buenos movimientos colectivos para la presión desde delanteros a defensas. Los jugadores ecuatorianos que muchos conocemos de juveniles, son de un potencial físico muy importante, hasta genéticamente, veloces, resistentes y en esta Eliminatoria han logrado un lugar muy importante. No es solo un buen comienzo como en la pasada, ahora más allá de las oscilaciones que siempre tiene esta competencia, se ha mantenido y por eso es un partido muy importante, el último de una serie de tres. Tres partidos en ocho días obliga a andar gestionando los tiempos en que cada jugador, y a veces como nosotros recurrimos a cambios pensando en el partido siguiente, y en los dos tuvimos problemas. Por suerte es el último de la serie, trabajamos mucho en la recuperación de los esfuerzos y tengo la esperanza de mantener más tiempo lo que hicimos el primer tiempo contra Bolivia. Brian Rodríguez que tuvo niveles de recuperación que no eran buenos y se cambió pensando en este partido. Si alguno permanecía más tiempo podríamos haber hecho más daño en esa defensa".

Brian Rodríguez

El regreso del público

"Los futbolistas lo comentaron, veían gente, niños, se sentían distintos, eso motiva, las repercusiones del juego del equipo, de los goles, necesitan de esa devolución que da el festejo del público. Cuando no sucede se festeja entre los que están en la cancha pero no es lo mismo. El fútbol profesional sin público no es fútbol, es una manera de mantener la recaudación, los reglamentos, pero el retorno del público es lo que supera todo".

¿Matías Viña o Joaquín Piquerez?

"No creo que tenga que tomar una decisión difícil, que ya la tomé, se analiza todo lo que tiene que ver con este proceso de trabajo, pero no digo más porque se puede inferir alguna pista y además esto no es una competencia quien juega o no, sino que jugador le parece al cuerpo técnico el más adecuado de acuerdo a los objetivos del partido. Hemos buscando futbolistas del medio local que se adapten, había que mantener el sentido de la oportunidad: Álvarez Martínez vino porque no estuvo Cavani, pero el concepto de él lo teníamos de antes, y después algunos jugadores que no se han podido incorporar porque hubo problemas, por ejemplo Federico Pereira de Liverpool y lo digo como forma de alentarlo en su recuperación. Los planteles son de 23 futbolistas, no hay lugar para todos, pero nosotros nos fijamos en que tenemos que mejorar permanentemente el nivel de los suplentes. Tener muchas opciones nos permite que atendamos cualquier contingencia, lesiones, suspensiones y tenemos motivados a muchos futbolistas que se sienten reconocidos por lo que están haciendo adentro de la cancha".

Manuel Ugarte

Los debutantes y el ejemplo para las nuevas generaciones

"La respuesta la dio Ugarte, que hablé con él y me dijo que tenía mucha emoción porque cuando era niño soñaba con eso, en este momento que tuve unos minutos miro la tribuna y están mis padres llorando, me emociona también, es la diferencia que tenemos muchos países sobre todo los de cultura futbolística, donde el futbol es tan importante en la identidad nacional. Que se transmita de padres a hijos que van fomentando esa pasión por el fútbol y cuando logran lo máximo para ellos, es un ejemplo para todos los niños que juegan al fútbol. El ejemplo que se da a las generaciones que vienen va aparecer y ayer tuvimos una conversación con el presidente Nacho Alonso, convencidos los dos de que nuestro país para ser competitivo necesita de estas cosas, pero tenemos que favorecer estos procesos, con gran organización, mejores canchas, el fenómeno del desarraigo para los jugadores del interior; invertir no solo en dinero sino en el esfuerzo".