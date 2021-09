Premier League: Brasil eleva una queja a la FIFA por los jugadores no cedidos

FIFA recibió este martes una queja por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y desencadenó el "período de restricción automática", que exige la no elegibilidad de los jugadores no cedidos por los cuadros ingleses. Es decir, la FIFA no permitiría a los clubes ingleses usar a aquellos jugadores que fueron convocados por su selección pero que les prohibieron viajar internamente.

Según el corresponsal de ESPN en Europa, Christian Martin, la relación de esta situación está lejos de terminar ya que, por un lado, los clubes opinan que la crisis sanitaria los exime de cualquier consecuencia, mientras que la FIFA contempla que podrían haber hecho acuerdos para minimizar los tiempos de la cuarentena o reducir la cantidad de partidos con la selección como hizo Argentina con sus cuatro jugadores de la Premier League. La lógica de la CBF es clara y responde a una de las preguntas más repetidas últimamente: ¿en la próxima triple fecha tampoco podrán ser convocados los jugadores de la Premier League? Es bajo esta incógnita que se busca generar un incentivo o castigo para que los clubes cedan a sus futbolistas y no vuelva a suceder en el mes de octubre que las selecciones se queden sin sus figuras. En el caso de los jugadores brasileños, se trata de Allison, Fabinho y Firmino en el Liverpool, Fred en el Manchester United, Ederson y Gabriel Jesus en Manchester City, Thiago Silva en el Chelsea y Rafinha en Leeds. En esta lista no entraría, y por lo tanto podría jugar, Richarlison porque Everton lo cedió para los Juegos Olímpicos a principio de temporada. No aplica solo a brasileños Se debe tener en cuenta que esta prohibición para los clubes no aplica solo para los brasileros sino para todos los jugadores que habían sido convocados y por decisión unilateral del club, no fueron cedidos. Esto significaría que algunos jugadores chilenos, paraguayo y mexicanos podrían adherirse al pedido internacional. @ManUtd_Es Edinson Cavani no se vería afectado por una posible sanción de la FIFA a los clubes de la Premier En el caso que no aplicaría es el de Edinson Cavani debido a que la selección hizo un acuerdo con el jugador para ponerse a punto con su equipo y fue desconvocado por la AUF.