El magnate y escéptico del cambio climático Vivek Ramaswamy recalienta la interna republicana

Hizo fortuna con la biotecnología, califica al activismo climático de "culto religioso", habla de un “cáncer cultural que hace metástasis” y, no obstante, su figura viene en ascenso. El aspirante a la Casa Blanca Vivek Ramaswamy disfruta de una creciente popularidad con una retórica provocativa que ha recalentado las primarias del Partido Republicano y que espera que lo lleve a la Presidencia de Estados Unidos.

Mientras algunos candidatos están comenzando a apuntar sus baterías contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), Ramaswamy, de 38 años, se postula como una alternativa para tomar la posta ideológica que dejó el exmandatario en una clara estrategia capturar sus votos.

"Creo que estoy mejor posicionado para avanzar en nuestra agenda America First (Estados Unidos Primero), llevarlo aún más lejos que Trump, pero también unir al país en el proceso", dijo recientemente el multimillonario empresario a la emisora pública PBS.

Ramaswamy, padre de dos niños, nació en la ciudad Cincinnati de padres inmigrantes indios. Se graduó en la Universidad de Harvard con una licenciatura en biología y luego obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de Yale. En 2014 fundó la empresa biofarmacéutica Roivant Sciences, después de trabajar como socio inversor en un fondo de cobertura.

Ramaswamy saltó a la notoriedad en los círculos conservadores como activista "anti-woke". Comenzó su campaña afirmando que Estados Unidos está en medio de una "crisis de identidad nacional", de la que culpa a lo que suele llamar “las nuevas religiones seculares”, entre las que incluye a los movimientos ambientalistas, a la ideología de género y a quienes durante la pandemia abogaron por las medidas de aislamiento.

Como los demás aspirantes a la nominación republicana, va detrás de Trump, separado por una brecha aparentemente insalvable. Sin embargo, ha gastado decenas de millones de dólares de su propio dinero en su intento por estar en la mejor posición en caso de que el ex presidente quede por el camino debido a su creciente maraña de problemas judiciales.

“Cáncer cultural”

Ramaswamy comenzó su campaña sin darle un perfil nacional, pero sorprendió a los observadores al ascender al tercer lugar entre los postulante de las primarias republicanas cuando apenas falta una semana para el primer debate y sólo cinco meses para la primera y trascendental votación en el estado de Iowa.

“El debate será importante, pero no afectará nuestra estrategia. Continuaremos en el mismo camino”, dijo Ramaswamy después de mitin celebrado en un taller de soldadura en la localidad de Vail, en Iowa, ocasión en la que reiteró sus habituales críticas al Partido Demócrata, al progresismo en general y a las organizaciones civiles y sociales enfrentadas ideológicamente con los postulados y las políticas de la derecha conservadora.

Según los sondeos, Ramaswamy le está pisando los talones al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que va en los sondeos unos 40 puntos por detrás de Trump, pero que hasta hace poco parecía relativamente seguro en el segundo lugar.

"Estamos en medio de una crisis de identidad nacional", se lo puede escuchar con frecuencia sentenciar con tono sombrío, situación de la que hace responsable “a las élites del país”, a las que acusa de promover “un cáncer cultural que hizo metástasis", y que particularmente identifica con temas relacionados con la comunidad LGBTQI+.

Su mensaje ha encontrado una audiencia agradecida, y su libro, "Woke, Inc.", en el que desarrolla su tesis, se encuentra actualmente entre los primeros lugares de la lista de libros de no ficción más vendidos del diario The New York Times.

Carbón, la solución

En un campo cada vez más abarrotado de precandidatos, Ramaswamy ha capturado la atención y los titulares con un programa de políticas que podría ser descartado como demasiado radical si sus números en las encuestas fueran más bajos. Pianista y vegetariano, quiere elevar a 25 años la edad para votar y afirma que de llegar la Casa Blanca despedirá al 90% del personal de la Reserva Federal y del Departamento de Justicia.

Preguntado hace unos días por su propuesta para reflotar el crecimiento de Estados Unidos, Ramaswamy fue clarísimo: “Quemando carbón sin pedir disculpas a los ambientalistas”, respondió. No obstante, pese a las adhesiones que ha despertado su postulación, el hombre se enfrenta con una camino cuesta arriba.

"Como todos los demás candidatos, la única oportunidad de Ramaswamy es que Trump se derrumbe", explicó el politólogo Kyle Kondik. Su lectura añade que no es inusual que los candidatos republicanos anden con rodeos cuando se trata de Trump, quien siempre ha logrado conservar la lealtad de al menos un tercio del partido, independientemente de los vientos políticos predominantes.

Ramaswamy, sin embargo, subió un escalón: apareció en juzgados de Miami y Washington en los que Trump debió comparecer. Lo hizo con promesas de indultar al expresidente de 77 años si fuera condenado, y exigió que sus rivales se comprometan a hacer lo mismo.

"Luchamos por la simple idea de que nosotros, el pueblo, determinamos cómo seleccionamos a nuestros líderes, pero también por un sistema en el que los gobiernos rindan cuentas a su pueblo, y no a la justicia", sostuvo en un video filmado este mes frente al complejo judicial federal de Washington.

Trump, que está acostumbrado a lanzar durísimas críticas a sus oponentes, mostró su aprecio por esa actitud. "Le está yendo bien", dijo recientemente el multimillonario expresidente republicano sobre su joven y radical rival.

Rap libertario

Ramaswamy, educado en escuelas católicas, perfeccionó sus habilidades retóricas en debates e interpretando música rap libertaria usando el alter ego Da Vek.

"Si crees que el extraordinario polemista Ramaswamy es intenso, obviamente no conoces a Da Vek", resaltó el periódico de su universidad en un perfil humorístico. Mostrando que no ha perdido ninguna de sus habilidades, el enérgico candidato aparece en otro video reciente rapeando en un evento en Iowa con la canción de Eminem "Lose Yourself".

Según la revista Forbes, Ramaswamy amasó una fortuna personal de más de US$ 600 millones de dólares y, desde que dejó la junta directiva de la empresa Roivant en febrero para dedicarse tiempo pleno a la política, ha financiado con su propio dinero gran parte de la campaña.

"Esto no es sólo una campaña política. Este es un movimiento cultural para construir un nuevo sueño americano para la próxima generación", afirmó en la entrevista concedida a la emisora PBS.

(Con información de la agencia de noticias AFP)