El mensaje de aliento de Lacalle a los vacunadores: "Están haciendo un campañón"

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo esta mañana en el Hospital Maciel donde sobre las 9.30 recibió la primera dosis de la vacuna de Sinovac contra el covid-19.

En un video divulgado en redes sociales se ve al presidente hablando con personal de la salud del hospital, que le cuentan cómo funciona el vacunatorio y las tareas designadas para cada rol.

"No te voy a decir nada nuevo, la gente está feliz y orgullosa. Los comentarios son solo... Lo que no me gusta mucho es que la gente dice 'parece Europa'. Le digo: 'no, es Uruguay, es la gente uruguaya que está haciendo las cosas bien'". Solo cosas lindas". El personal de salud que estaba presente agradeció los halagos de Lacalle, que enfatizó: "La verdad es que están haciendo un campañón. No es solo el trabajo, es cómo se hace el trabajo. La gente viene con nervios, y está feliz. La verdad que les agradezco de corazón", finalizó.

El video fue publicado por la senadora Graciela Bianchi en su cuenta de Twitter.

Luego de vacunarse, el presidente habló a a prensa y allí se refirió al ritmo de la vacunación. Repitió que se avanza de manera de que quienes reciben la primera dosis, tengan asegurada su segunda dosis. En ese sentido, remarcó que el ritmo no se aumenta no por la falta de capacidad, sino porque se tienen en cuenta las vacunas disponibles.

También pidió cuidar "la actitud diaria de cada uno" para evitar que se saturen los CTI y cuidar al personal de la salud.

Por otro lado, remarcó que las decisiones de gobierno se toman con "un anclaje" importante en la ciencia" y en lo que "uno estima como gobernante que pueden tener eficiencia o eficacia" a la hora de reducir los contagios.

"Esperemos que las medidas tomadas hace cinco días muestren" resultados en los próximos diez días. "Si se sigue tirando la piolita (...) el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policiaco" y no aplicará "medidas prontas de seguridad", dijo el presidente en rueda de prensa a la salida del vacunatorio.