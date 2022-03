El mercado de seguros creció y el BSE cerró con una ganancia récord de US$ 143 millones

El mercado asegurador pagó US$ 976 millones en indemnizaciones a sus asegurados en 2021, de acuerdo a datos publicados por el Banco Central —1,6% menos en términos reales que en 2020—. La reducción se explica por una disminución de las indemnizaciones previsionales de 8% en términos reales y de 2,3% en accidentes, lo cual fue compensado por un aumento en de 16% en patrimoniales y 14% de vida, según analizó el director de la Asociación Uruguaya de Aseguradoras Privadas (Audea) Alejandro Veiroj.

Por otra parte, la actividad registró un crecimiento real del 5% en pesos el año pasado, producto de una emisión de seguros equivalente a US$ 1.559 millones. Esa expansión "se explica fundamentalmente por el aumento en los seguros de vehículos, el aumento natural de los seguros previsionales y un aumento en los seguros de accidentes de trabajo, compensados parcialmente por la disminución en los seguros de ingeniería", señaló un informe publicado por Audea.

Por qué se dio una pérdida técnica

Según Audea, el sector atravesó el 2021 con "crecimiento moderado, equilibrio técnico en el sector privado y buen resultado financiero". Los resultados arrojaron que el sector tuvo una (leve) pérdida técnica de US$ 2,5 millones en el mercado en competencia.

Audea publicó en su informe que "el sector privado de seguros no presenta un déficit técnico, sino que cuenta con un superávit técnico de US$ 15,8 millones" y "el déficit técnico del mercado en competencia se explica por una pérdida técnica del operador estatal de US$ 18,4 millones".

El documento detalló que ese déficit del Banco de Seguros del Estado (BSE) se debe mayormente a pérdidas en dos mercados con gran competencia: los seguros de vehículos (US$ 15 millones) y los seguros agropecuarios (US$ 19 millones).

No obstante, "en el caso del operador estatal, los déficits técnicos del mercado en competencia también pueden compensarse con los resultados de mercados monopólicos, tal como viene sucediendo con las ganancias del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales donde se registra una ganancia técnica de casi US$ 23 millones", observó Audea.

Consultado para esta nota, el presidente del BSE José Amorín Batlle restó mayor trascendencia al hecho y alegó que debe verse el resultado total. "En el resultado técnico tuvimos inconvenientes serios con el sector agropecuario por la seca —en ese área el BSE tiene el 60% del mercado—. Este año va a ser mucho mejor pero también a principios de año y finales del año pasado tuvimos los incendios forestales. (Por ese motivo) hay algunos acontecimientos que hacen que el resultado técnico no sea todo lo bueno que uno espera, pero al final el resultado global es el técnico y el financiero", indicó Amorín. El jerarca estimó que los incendios forestales tendrán un costo para el BSE "en el eje de los US$ 20 millones".

El titular del BSE destacó que la aseguradora estatal tuvo "un resultado excepcionalmente bueno, con récord histórico tanto en facturación como en utilidades", que fueron de casi US$ 1.100 millones y US$ 143 millones, respectivamente.

Acerca de cuánto de las utilidades irán a parar a Rentas Generales, Amorín no quiso dar una cifra antes de reunirse con la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, pero adelantó que será un aporte "significativo".

Finalmente, Veiroj detalló a El Observador que las reservas técnicas de las aseguradoras al cierre de 2021 totalizaron US$ 5.180 millones, lo que representa un aumento de 11% respecto de 2020. Las reservas técnicas son el importe de las obligaciones asumidas derivadas de los contratos de seguros que refieren a la capacidad para hacer frente a ellas (similar a los encajes de un banco).

De acuerdo a datos proporcionados por el director ejecutivo de Audea, las empresas aseguradoras terminaron el año pasado con inversiones financieras que llegaron a US$ 5.739 millones, esto es un 13% por encima de 2020.