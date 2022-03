¿Qué pasa con la exportación de carne de esturión hacia Rusia en medio de la guerra?

La producción de caviar y carne de esturión lentamente ha ido cobrando relevancia en el país con el paso de los años. A diferencia del caviar, cuyos destinos de comercialización están más diversificados por el mundo, para la carne de esturión el mercado de Rusia es hoy su único destino. En 2021, las exportaciones totalizaron algo más de US$ 700 mil.

Para las dos empresas uruguayas que hoy realizan esa actividad, la guerra en Ucrania es hoy una fuente de incertidumbre de cara a lo que pueda pasar con las colocaciones de las zafras futuras.

La empresa Black River Caviar (Esturiones del Río Negro) realizó su último embarque a Rusia entre enero y febrero, por un total de US$ 90.798. La mercadería llegó sin problemas a puerto ruso una semana después de iniciado el conflicto bélico con Ucrania. Fueron 8,8 toneladas a un precio de US$ 10,3 por kilo, según datos aduaneros.

En diálogo con El Observador, el responsable comercial y de logística de la empresa, Rodolfo Laporta, señaló que en las últimas semanas se han seguido recibiendo pedidos de los clientes rusos. “Hay que ver qué pasa con las restricciones que vengan, con el tema de los pagos, pero los clientes nos sigue llamando para ver qué previsión de producción podemos llegar a tener para este año”, dijo.

El próximo embarque se podría concretar recién en el segundo semestre. Ese es el plazo que se necesita para reunir un volumen de mercadería que justifique el envío de un nuevo contenedor. Al mercado ruso se vende casi el 90% de la carne de esturión producida por la firma.

“La intención es hacer un solo embarque con toda la producción del año, que sería más sobre fines de octubre. Entonces todavía tenemos tiempo para podernos acomodar. Entremedio ha surgido interés de otros mercados así que hay alternativas”, dijo el ejecutivo.

Además, Laporta comentó que la empresa estaba pensando en abrir el mercado ruso para su caviar pero, dada la coyuntura actual, esos planes quedarán postergados por el momento. Rusia se caracteriza mayormente por el consumo de caviar de “bajo precio sin importar la calidad”, según explicó. La idea de la firma era ingresar en el nicho superior de consumo, donde se manejan niveles de calidad y precios superiores.

Habitualmente la producción de caviar se vende a Estados Unidos, Francia, España y Australia, entre otros destinos. El ejecutivo añadió que a finales de 2021 y luego de 10 años, Brasil habilitó de nuevo la importación de caviar uruguayo sin pausterizar. “Es un mercado al que vamos a prestarle especial atención”, apuntó el ejecutivo.

Por otro lado, el director ejecutivo de Caviar Polanco (Estuario del Plata), Facundo Márquez, apuntó que el “sentimiento generalizado es de incertidumbre” porque no se conoce cuál será el alcance de las sanciones a Rusia por la guerra ni tampoco su duración.

La empresa concretó un embarque de carne en enero y está a la expectativa de lo que pase a futuro, según dijo al programa En la Mira de VTV. Esa colocación fue por unas 17,5 toneladas a un precio promedio de US$ 7,05 por kilo, según datos aduaneros.

El ejecutivo afirmó que se está en contacto continuo con compradores que tienen “las mismas dudas” que los exportadores, relativas a si podrán o no recibir las mercaderías que les sean enviadas.

Para la empresa, las ventas a Rusia que se focalizan en la carne de esturión representan entre el 10% y el 15% de sus exportaciones totales. “Hay posibilidades de otros mercados y hay que salir a conquistarlos, no tenemos opción. Al empresario, al emprendedor no le queda otra que salir a golpear las puertas para sobrevivir”, afirmó Márquez. En la empresa trabajan alrededor de 40 personas, de las cuales unas 35 trabajan en la planta ubicada en San Gregorio de Polanco.

Las exportaciones en 2021

En 2021 las exportaciones uruguayas de carne de esturión fueron enteramente a Rusia, que es uno de los principales mercados de consumo a nivel mundial. Las ventas totalizaron US$ 712.400, por un volumen de 95,6 toneladas, a un precio promedio de US$ 7,45 por kilo. El principal exportador fue Estuario del Plata (Caviar Polanco) con US$ 478.300) y Esturiones del Río Negro lo hizo por US$ 234.100.

Por su parte, las ventas de caviar totalizaron 6,4 toneladas por US$ 2,5 millones, y se repartieron entre 18 destinos. Los tres principales compradores fueron Estados Unidos (40%) Francia (24%) y Australia (11%) que pagaron en el entorno de US$ 400 por kilo. Rusia ocupó el sexto lugar como cliente con apenas el 2,4% de las ventas totales, por un total de US$ 60.800, y pagó un precio inferior, que fue de US$ 263 por kilo. El principal exportador fue la empresa Esturiones del Río Negro con colocaciones por US$ 2 millones.