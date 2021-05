El mercado laboral tuvo una mejora y el desempleo cayó a 9,7% en marzo

El desempleo en Uruguay se ubicó en marzo en 9,7%, y mostró una mejora frente al dato de febrero (11,1%), y también en comparación a igual mes del año pasado cuando fue de 10,1%, según los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El economista de Vixion, Aldo Lema, explicó en su cuenta de Twitter que en la comparación interanual el número de ocupados subió en cerca de 67 mil personas, en parte por una baja base de comparación, pero las cifras desestacionalizadas también mostraron una fuerte recuperación del empleo durante el primer trimestre versus el cierre de 2020.

Por su parte, la tasa de actividad se ubicó en 60,8% de la población en edad de trabajar en abril y descendió casi un punto respecto al mes anterior. En tanto, la tasa de empleo de la economía uruguaya se ubicó en 54,9% de la población en edad de trabajar, desde el 53,1% de un año atrás, cuando todavía no eran evidentes los impactos por la pandemia.

Entre los inactivos que declararon estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (71 mil personas aproximadamente), un 23,8% no buscó por motivos de estudio. En segundo lugar se sitúa la categoría por la coyuntura de la pandemia con un 17,6%, valor que es 6,8 puntos porcentuales superior al del mes anterior (10,8%). Y en tercer lugar, buscó antes, no encontró y dejó de buscar con un 17,2%, valor que es 3,2 puntos porcentuales inferior al del mes anterior (20,4%), según el INE.

Por su parte, los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representan el 8% del total de los ocupados en el mes de marzo, registrándose una caída de 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se trata de aquellos trabajadores que sin haber trabajado la semana pasada mantienen un vínculo con su puesto de trabajo.

En tanto, un 14,8% de los ocupados declararon haber realizado teletrabajo en la semana anterior, lo que representa 3,8 puntos porcentuales superior con respecto al mes anterior. Además, fue el porcentaje desde mayo del año pasado (16,7%).

INE