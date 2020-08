El misterio de la hamburguesa que habla

Por Majo Borges, para los usuarios de PedidosYa

A veces lo piden las hormonas. O festejás un triunfo. O compensás un día denso. Una reunión que se extendió demasiado por la mañana. ¿Quién dijo que la comida no es un premio? Hay días que el cuerpo pide una hamburguesa. Y no negocia. Empieza a trabajar la anticipación, y la ves a ella, te habla. Tipo casera, con la altura justa, bien cocida, con la nobleza de lo simple. Así que engranás y abrís la aplicación.

Hay un ranking que combina los lugares de hamburguesas más pedidos de Montevideo con los locales mejores puntuados en PedidosYa, un buen cruce de variables. Amo las listas, ya sean de canciones de los años ’90 o de mejores bares. Pero esta vez me metí con ese Top 5 de hamburguesas montevideanas. Parece que la cosa está entre Burger Time, HDP Urban Food, Horreo Burger, I am Burguesa y Rudy Burgers. Difícil decidir por dónde empezar, así que elegí al azar.

Arranqué por un clásico. Me pedí la Cheeseburger de Rudy, que se presentaba atractiva y sutil como un vestido negro: “Pan, hamburguesa, queso e ingredientes a elección”. Pero una vez tomada la decisión, me gustó poder personalizarla bastante. Elegir el punto de la carne (no menor), si le agregaba queso extra, si quería papas rústicas o papas fritas, y qué “toppings” seleccionaba, entre kétchup, mayonesa, mostaza, cebolla, pepinillo, lechuga, tomate… con la posibilidad de quererlos todos, claro.

La Cheeseburger de Rudy

Y lo que anticipé se cumplió. Llegó caliente, a pesar del día de lluvia. En cuanto a la carne, me encontré con una de las mejores hamburguesas que he probado, en el punto que la pedí, casi crocante. El elogio de lo simple.

La Veggie de Rudy

Pero a veces se arma lío en casa, uno quiere la doble que viene “con todo” y el otro dice lo que nadie quiere escuchar: “Pidamos algo liviano, que es de noche”. Ese día encontré la solución. Pedí también la Veggie Burger, preparada a base de boniatos y garbanzos, con la posibilidad de elegir entre aderezos como alioli o palta, lo que la hizo todavía más gustosa. La acompañé con un vino blanco (brut blanc de blancs) pequeño. Que el menú ofrezca esa posibilidad de bebida es un detalle importante para muchos. Porque es de noche, sí, pero estamos vivos.

Claro que en ese ranking hay opciones más refinadas o complejas, como la Edición Especial de Burger Time, que llegó a la temperatura justa en un pan delicioso, con un medallón de queso dambo rebosado sobre la hamburguesa, chutney casero de tomate y queso emmental. Una delicia para valientes con buen apetito.

La Edición Especial de Burger Time

Si hablamos de valentía, seguramente las opciones más desafiantes son las que propone HDP Urban Food. Explícitas, provocadoras, como la titulada Hija de Re Mil Power, que viene con cuatro hamburguesas de 100 gramos cada una, panceta (mucha panceta), cheddar (mucho cheddar) y cebolla caramelizada. Cuando la ves entendés su nombre. Blanditos, abstenerse.

La Hija de Re Mil Power de HDP Urban food

Ahora me tienta especialmente probar la Granjera de Horreo Burger, que viene en pan casero con huevo a la plancha, cheddar, panceta horneada y, como secreto, su salsa campera.

La Granjera de Horreo Burger

Y para los que andan por el Centro es una gran opción la Hamburguesa De La Casa de I Am Burguesa, hecha de carne vacuna en pan brioche, con cebolla, champiñones, queso cuartirolo fundido, panceta crocante, salsa BBQ y tomate. Lo que me gusta de I am Burguesa, además, es que incluye el acompañamiento, pudiendo elegir entre papas fritas caseras, boniatos fritos o coleslaw, así como varias salsas a elección para condimentarlo todo.

La De la Casa de I am Burguesa

Pero como el paladar es personal y el lector debe estar hambriento a esta altura, dejo en sus manos este Top 5, para que cada uno decida por dónde arrancar y saque sus propias conclusiones, cuando llegue ese día de antojo, el día que empiecen a dialogar con su propia hamburguesa imaginaria.

Top 5 de hamburguesas en PedidosYa:

Rudy Burgers (4.6, zona de entrega: Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Parque Batlle, Buceo)

Horreo Burger (4.4, zona de entrega: Parque Batlle, Buceo, Pocitos, La Blanqueada, Tres Cruces, Punta Carretas)

HDP Urban food (4.8, zona de entrega: Pocitos, Punta Carretas, Palermo, Parque Rodó, Cordón, Parque Batlle, Buceo)

Burger Time (4.5, zona de entrega: La Comercial, Tres Cruces, La Blanqueada, Cordón, Aguada, Reducto, Goes, La Blanqueada, Jacinto Vera, Parque Batlle, Buceo, Pocitos, Parque Rodó, Punta Carretas, Palermo, Malvín, Punta Gorda, Carrasco)

I am Burguesa (4.5, zona de entrega: Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Tres Cruces, La Comercial)