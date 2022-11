El MSP busca vacunados para nuevo estudio sobre el covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una convocatoria para quienes hayan recibido tres o cuatro dosis de vacuna anticovid.

Se trata de un estudio de titulación de anticuerpos anti SARS-CoV-2 en curso. El objetivo, indicó la cartera, es “continuar generando evidencia nacional sobre el comportamiento de covid-19”.

Quienes participen deben cumplir también con las siguientes condiciones: ser persona adulta, que no presente enfermedades que afecten el sistema inmune, que no reciba medicación inmunosupresora y que no presente obesidad mórbida.

No importa el sexo del participante, ni si cursó o no la infección por covid, detalló el MSP.

Los interesados en participar se deben inscribir a través de este link, y concurrir el 14, 15, 17 o 18 de noviembre al edificio del MSP entre las 13:00 y 17:00 horas. El miércoles 16 de noviembre el horario será de 8:30 a 13:00 horas.

El edificio se ubica en Juan Antonio Rodríguez 1483 (Montevideo).

La inscripción se extiende hasta el miércoles 16 de noviembre inclusive. “Serán incluidos quienes se inscriban en este período y hasta alcanzar el número de participantes suficiente para la investigación”, señaló el ministerio.