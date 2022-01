El oro del mundo bajo el agua

En febrero se estrena Uncharted, adaptación del popular videojuego de Sony PlayStation, que tiene como protagonistas a dos de los actores más cotizados de la actualidad: Mark Wahlberg y Tom Holland, el nuevo Hombre Araña. El filme está dirigido por Ruben Fleischer, quien tiene dos exitazos de taquilla en su currículo, Tierra de zombis y Venom. Fleischer no es un genio a la altura de Andréi Tarkovski o Theo Angelopoulos interesado en retratar las peripecias metafísicas del espíritu, pero es un artesano de esos que puede mantener la acción librada de obviedades por dos horas y pico, duración promedio de las películas de aventuras hoy en día. Quienes siguen esta sabatina columna se han de estar preguntando por qué le presto atención a otra superproducción de las varias que intentan salvar a la industria del cine. Por esto: desde chico me han fascinado las películas de aventuras en la que los protagonistas deben encontrar un tesoro fabuloso como el de Genghis Khan, sobre todo aquellos botines que están en las profundidades submarinas. En Uncharted, el dúo principal debe encontrar el “mayor tesoro jamás encontrado”, uno que el mar esconde desde hace 500 años. La historia, como se habrán dado cuenta, trae inmediatamente a la imaginación la fisionomía de alguna carabela española cruzando el bravío oleaje oceánico. Y la imaginación está en lo correcto. La historia va por ese lado, no en vano Antonio Banderas es otro de los integrantes del elenco. El tema tiene atractivo desde el vamos y convertirá al filme seguramente en fenómeno de taquilla, porque además se relaciona con una de las obsesiones de entretenimiento de la actualidad: el turismo submarino.