El otro Plaza, el campeón de la vida con sus deportes inclusivos en Colonia

“Con Dante crecimos juntos desde la infancia. Él tenía síndrome de down, y nada impedía que compartiéramos los momentos más increíbles y que lo acompañara a la escuela que concurría, la 131 de acá, de Colonia, a jugar al fútbol. Fue natural crecer viviendo todo aquello, con él y con sus compañeros de la escuela. Dante falleció hace tres años, a sus 56 años y hasta el último día la vida nos regaló las mejores historias que podíamos compartir”. El relato de Emilio Fernández, presidente de Plaza Colonia entre 2016 y 2018, no solo es el resumen de una parte de su vida sino la experiencia que le marcó el costado más sensible y humano.

Cuando asumió como presidente en Plaza se encontró con un club en plena ebullición de un cambio cultural y de costumbres que condujeron a que recorrieran el camino que les permite ser reconocidos como una de las instituciones que más impulsos brinda a la práctica y desarrollo de los deportes inclusivos en Uruguay. En tiempos en que las fotos de Plaza con la copa de campeón del Torneo Apertura fueron portada de diarios, el intendente recibió al plantel en el palacio municipal y la ciudad salió a reconocerlos como héroes, y su logro trascendió en un fútbol profesional y posicionó al centenario club de Colonia en un lugar privilegiado, paralelamente, en silencio, transcurre ese otro Plaza que avanza con un proyecto humano y sensible, y se transforma en un ganador de la vida con agradecimientos eternos de quienes encuentran un espacio para estas actividades. El equipo de Plaza de fútbol para chicos con síndrome de down Plaza, presidido ahora por Rafael González, tiene un equipo de fútbol para chicos con síndrome de down desde 2017, uno de fútbol para amputados desde 2018, uno de fútbol para sordos desde 2019 y están terminando de armar el de fútbol para ciegos que representará al club desde febrero de 2022. El equipo de fútbol para sordos También apoya a la Fundación Oportunidad con su equipo de powerchair (fútbol en sillas de ruedas mecánicas) y organiza torneos de tenis y esgrima en silla de ruedas. Está terminando la construcción de una piscina exclusiva para personas con capacidades diferentes. Una nadadora, Jana Arias (tiene una discapacidad en un brazo), quien aún tiene edad escolar, inició su preparación para llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Powerchair en el gimnasio de Plaza El trabajo del club trasciende las fronteras del departamento y para completar sus equipos llegan desde diferentes puntos del país. Tienen deportistas de Maldonado, Montevideo y Florida. Este impulso del otro Plaza nació bajo la presidencia de Fernández, pero lo asume como un logro de todos. Tenis en sillas de ruedas “Esta es una movida del club sin nombre propio. Me encontró a mi en ese momento en el cargo de presidente, pero quien empujó especialmente para que recorriéramos este camino en el que avanzamos fue Giovana Rivas, quien se integró a trabajar al club y propuso avanzar, primero, en la inclusión con el deporte de mujeres, que comenzaron practicando boxeo. Así fuimos dando pasos en otros niveles. Luego se acercó la comunidad de sordos y les otorgamos becas, y así los demás hasta llegar hasta este lugar en el que Plaza tiene equipos en varios deportes practicados por personas con capacidades diferentes”. “Esto es Plaza. La inclusión forma parte de la vida de Plaza”, subraya. Los seleccionados de Plaza en futbol para chicos con síndrome de down Todas las actividades se financian con dinero del club y aportes personales de allegados, explica Fernández. Este domingo comenzará el primer torneo oficial de fútbol para amputados, que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol para Amputados y del que Plaza será anfitrión. Participan Plaza, Juventud y Progreso. En este deporte, los futbolistas utilizan bastones de aluminio, se desarrolla en cancha de césped de fútbol 7 y los goleros tiene discapacidades en un brazo. El equipo de Plaza de fútbol para amputados Actualmente, el club tiene siete chicos con síndrome de down preseleccionados en fútbol sala para mayores de 18 años. Esta disciplina es mixta, no existe límite de edad y se juega en cancha de fútbol 5. El fútbol para ciegos o personas con baja visión se realiza en canchas de fútbol 5, con antifaces y cada partido se desarrolla en dos tiempos de 20 minutos. La pelota, que tiene un sonajero que permite orientar a los jugadores, nunca sale de la cancha. Además, cada equipo tiene dos tutores, uno en la mitad de la cancha y los otros en el arco contrario. Para orientar a los jugadores cuando van a rematar al arco, golpean los dos parantes y el travesaño para que los jugadores puedan orientar los remates. El golero es vidente con baja visión. Powerchair en el gimnasio de Plaza El powerchair, de la Fundación Oportunidad, tiene en Plaza a su padrino. Esta actividad se desarrolla en sillas de ruedas mecánicas que se manejan con joysticks. Se juega con una pelota bastante más grande que el tamaño de fútbol, explica Fernández, que es impulsada por la silla de rueda. Así es el otro Plaza que construye historias desde un lugar diferente, con menos estridencias que los campeones de fútbol de la AUF, pero con emociones infinitas y agradecimientos eternos.