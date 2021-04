Plaza hace historia: empezó a techar la primera piscina cerrada y climatizada de Colonia

El departamento de Colonia tuvo que esperar un siglo para tener una piscina de 25 metros cerrada y climatizada. Este jueves, el mismo día que Plaza celebraba su 104° aniversario, los obreros iniciaron la última etapa de las obras para el techadode ese lugar que marcó una época para miles de colonienses que durante décadas sufrieron frío para aprender a nadar.

“Es un hito para Colonia”, dice a Referí con indisimulable orgullo el presidente del club, Rafael Gonzalez.

Para el departamento es un acontecimientos histórico, y para Plaza un momento inigualable, porque no tendrá una piscina, serán dos: la de 25 metros por 12 m, y una inclusiva de 10 m x 3 m, con todos los elementos para que puedan utilizarla personas con discapacidad, incluido un ascensor portátil, dice el presidente.

Plaza Colonia inició el techado de su piscina de 25 metros

“Además de la piscina, el club tendrá 100% de toda la planta edilicia con accesibilidad para personas con discapacidad, con rampas y ascensores”, agrega.

Plaza se transformó en un pionero en el desarrolló de infraestructura deportiva inclusiva.

Desde que en 2015 se integró la asistente social Giovana Rivas para colaborar en una comisión social, promovió inculcar la igualdad de género y la inclusión, explica el expresidente Emilio Fernández.

Fue así que desde 2017 el club puso particular énfasis en la inclusión. Actualmente Plaza tiene equipos de fútbol para ciegos, fútbol para amputados, fútbol para sordos, fútbol para chicos con síndrome de down, tenis en silla de rueda y colaboraron con la Fundación Oportunidad, para chicos que juegan al fútbol en silla de rueda. Además, el club tiene becados presos de la cárcel que realizan boxeo en la institución.

El crecimiento de Plaza se produce a todo nivel. En el fútbol, tras el acuerdo que permitió la llegada de Carlos Manta y Roberto “Chiqui” García como inversores, el club se transformó en protagonista del fútbol profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol y participó en dos ediciones de la Copa Sudamericana. La última fue en 2020, cuando quedó eliminado en segunda fase. En el Uruguayo 2020 quedó a tres puntos, en la tabla del año, de la clasificación a copas internacionales.

Como club social y deportivo, tiene 1.100 socios y una apuesta a crecer gradualmente y llegar a 3.000 con el impulso que darán las piscina.

“La construcción del Parque Prandi (1967), la inauguración de esta piscina abierta (1975), y esta obra que estamos haciendo forma parte de los grandes momentos que marcaron época para la institución”, señala el presidente.

Plaza es dueño de todas sus instalaciones. El Parque Prandi, el Complejo Gonet de juveniles y la sede y club social en el Centro, los que forman un patrimonio que fue valuado en 2020 en US$ 7.000.000.

Para realizar la obra de la piscina cerrada, el gimnasio, vestuarios y la cafetería invirtieron US$ 500.000.

¿Cómo se financió? Con fondos del club. El presidente explicó que habían ahorrado US$ 140.000 para la piscina. Además, recaudaron US$ 150.000 con socios fundadores de la piscina cerrada, que creyeron en el proyecto y apoyaron desde el primer momento. El resto de los apoyos fueron $ 3.000.000 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y exoneraciones fiscales de la Comprode, por US$ 70.000. La solicitud la realizaron a través de la Federación Uruguaya de Natación (FUN) y fue aprobado por la Comprode, que integran el Congreso de Intedentes, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y Ministerio de Economía.

Plaza tiene enseñanza, recreación y compite en la FUN desde 1975. “Es el club más campeón del interior del Uruguay”, recuerda González.

Con esta piscina cerrada que inaugurará en agosto, Plaza será sede de las competencias departamentales, regionales y nacionales de la Federación de Natación.

Para completar una gran obra, se utilizará energía renovable para la climatización de la piscina, con un sistema que nunca se utilizó en Uruguay y que la SND sigue de cerca porque si resulta exitoso lo podrán utilizar en futuras obras.

Para la climatización del agua de la piscina y del agua sanitaria utilizarán bombas de calor eléctricas, a partir de el suministro de UTE y el club instalará una planta de generación fotovoltaica a partir de energía solar, cuya energía inyectará a la red de UTE bajo el modo de una suerte de “cuenta corriente”. La medición de la diferencia entre la energía consumida por el club, y la inyectada por su planta de generación, se obtiene a partir de un medidor específico. Esto implica que Plaza abonará mensualmente a UTE solamente la diferencia entre su consumo eléctrico y la energía que su planta fotovoltaica generó, cerrando así la sustentabilidad energética de su edificio, explicó el presidente González. Por esa razón, la nueva cubierta de la piscina se diseñó para contener esa planta de generación de unos 50 KW pico.

Plaza cuenta los días para inaugurar la primera piscina cerrada de Colonia.