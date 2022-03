El particular video protagonizado por Kim Jong Un con el que Corea del Norte anunció la prueba de un nuevo misil

En el video que publica la cuenta @nknewsorg en Twitter, se ve al material audiovisual con un montaje que recuerda al películas de espías, con la intención de subrayar el elemento "épico" en la prueba del Hwasong-17. El líder norcoreano viste una chaqueta de cuero negra y unos lentes negros y en varias secuencias mira a la cámara. Kim Jong Un es acompañado por otros militares de alto rango que revisan sus relojes, a lo que la música crece en tensión, y finalmente el misil es lanzado.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.



Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr