El paso a paso de la decisión de Cosse que la deja al borde del llamado a sala

La iniciativa de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, de poner a disposición los recursos de la comuna para repartir las donaciones de militantes frenteamplistas durante los festejos por el 50° aniversario de esa fuerza política despertó críticas en la oposición, pero también en sus propias filas políticas.

Las bancadas de ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado discutirán esta semana la posibilidad de llamar a sala a la intendenta, lo que, de concretarse, se convertirá en la primer comparecencia de Cosse como intendenta a la Junta Departamental de Montevideo.

La idea original

Cosse publicó el pasado 30 de enero un video en sus redes sociales junto al presidente de la departamental del Frente Amplio en Montevideo, Carlos Varela. Allí, la ingeniera invitó a los militantes de izquierda a que el 5 de febrero donaran alimentos para repartir en las ollas populares del departamento, bajo la consigna "Contagiá solidaridad".

Para llevar adelante la iniciativa se dividieron los productos en función de la terminación de la cédula (del 0 al 9) y se pidió a los militantes que incluyeran junto a los alimentos una "cartita" para transmitir la solidaridad y que el mensaje llegara a los más golpeados por la emergencia sanitaria.

La idea empezó a tomar fuerza y el 3 de febrero la intendenta volvió a hacer público el pedido, esta vez junto al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en un video publicado en sus redes sociales.

En nuestros 50 años , contagiemos solidaridad. https://t.co/nguxoqIItz — Carolina Cosse (@CosseCarolina) February 3, 2021

"El Frente quiere sumarse a tu propuesta, Carolina. A la propuesta de la intendenta de Montevideo. Que, además, de una jornada de recordación y celebración, sea una jornada solidaria. Esa propuesta que lanzaste de recoger alimentos en Montevideo para apoyar a las ollas populares, el Frente Amplio la quiere tomar y replicar en todo el país", decía Miranda en el video.

Sin embargo, la propuesta ya había quedado asociada a Montevideo y, en particular, a la intendenta Cosse. De hecho, según supo El Observador, dirigentes de sectores de otros departamentos no se sumaron a la propuesta porque entendieron que estaba circunscripta a la capital.

La respuesta de los militantes, según el Frente Amplio, fue "abrumadora" y el martes 9 de febrero Cosse anunció junto a Varela, en un nuevo mensaje conjunto, que se habían recolectado "miles de kilos" de alimentos para repartir a las ollas populares.

Ese día, además, dijo que la Intendencia de Montevideo se haría cargo de la distribución de los alimentos, en el marco del Plan ABC, el buque insignia de Cosse en su primer año de gestión como intendenta y que tiene como objetivo mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia en el departamento. Y con ese anuncio se desató la polémica.

Las críticas de adentro y de afuera

Uno de los primeros en denunciar públicamente la situación fue el edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove, quien señaló a El Observador que la propuesta de Cosse "roza el proselitismo".

El legislador departamental señaló que si bien la intendenta no está impedida constitucionalmente de hacer política (como sí lo está el presidente, por ejemplo), la intendencia como organismo no puede hacerlo.

Al edil blanco se sumó el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado por Montevideo, el diputado Felipe Schipani, quien dijo tener el "temor" de que con los "recursos de la intendencia" se haría "proselitismo político".

El edil colorado Gustavo Facciola cursó un pedido de informes para conocer detalles de la propuesta y Barrios Bove propuso llamar a sala a la intendenta, algo que finalmente se discutirá esta semana.

Para llevar adelante esto último se precisan 11 votos y la oposición (blancos y colorados juntos) tiene 13 ediles.

Mientras que la oposición fustigaba la medida de Cosse aparecieron varias voces críticas también en la interna del Frente Amplio.

Aunque muchos dirigentes prefirieron no hacer pública su posición, por lo bajo cuestionaron la decisión de Cosse de repartir, a través de la intendencia, los alimentos donados por los frenteamplistas.

El exsecretario general de la IMM, Fernando Nopitsch

El exsecretario general de la intendencia, Fernando Nopitsch, expuso su opinión en las redes sociales y criticó a la intendenta.

Nopitsch, hombre de confianza de Daniel Martínez, dijo que la intendencia cometía un "gran error" al repartir las donaciones de los frenteamplistas y advirtió la necesidad de "cuidar la institucionalidad".

Alarico Rodríguez, exdirector de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y actual jerarca de la Intendencia de Canelones, dejó entrever su malestar en una conversación por Twitter con la asesora de Cosse, Valeria Gaibisso.

La funcionaria señaló que la Intendencia de Montevideo era la "única" que tenía un "plan de apoyo" a las ollas populares, lo que motivó la respuesta de Rodríguez. "Buena cosa que sepas que durante el 2020 la Intendencia de Canelones destinó $60 millones a asistencia alimenticia. Se atendieron más de 80 ollas y merenderos y se benefició a 10.000 familias que sufren las consecuencias de la pandemia", escribió.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, respaldó el viernes la decisión de Cosse y dijo en una entrevista con Desayunos Informales de Canal 12 que le parecía "fantástico" que existan acciones de este tipo. "Sacando las cartas, me parece fantástico", afirmó.

El análisis del FA

En la Mesa Política del viernes pasado los dirigentes del Frente Amplio discutieron la polémica desatada por la decisión de Cosse.

Según contaron varios participantes de la reunión, se llegó a la conclusión de que era mejor repartir los alimentos a través de la intendencia que mediante la estructura del Frente Amplio.

De esa otra manera, según concluyeron, las críticas de "proselitismo" sí hubiesen tenido asidero.

Además, los dirigentes razonaron que, haciendo la distribución mediante la intendencia, la Junta Departamental de Montevideo y, en consecuencia, los ediles de la oposición podrían controlar la operativa.

Otra fuente explicó que había razones de seguridad y salubridad para que la intendencia se encargara de acopiar y distribuir los alimentos. Según esta lógica, en los comités de base se corría el riesgo de que las donaciones fueran robadas o se echaran a perder por las condiciones edilicias y de almacenamiento.

Las "cartitas"

El Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado en Montevideo elevó el jueves pasado una carta a la intendenta Cosse en la que le pidió a la jerarca que desistiera en su intención de entregar los alimentos y las "cartitas" donadas por los militantes frenteamplistas.



Horas después de recibir la misiva, la ingeniera respondió y aceptó que la intendencia no repartiera los mensajes. Los alimentos, sin embargo, los distribuirá la intendencia.



"Agradezco la honestidad del planteo que me formulan, y la altura con la que fue redactado. Puedo comprender la incomodidad que me transmiten respecto a la existencia de misivas populares alusivas a una determinada efeméride partidaria, y es por ello que he dispuesto que las mismas sean devueltas al Frente Amplio, con las explicaciones y el agradecimiento correspondiente", escribió Cosse.



Schipani, por su parte, valoró que se retiraran las cartas pero insistió con los alimentos. "Valoramos que se retiren las cartitas, pero seguimos sosteniendo que es absolutamente inconveniente que la IM realice esta distribución", señaló a Radio Universal.