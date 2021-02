Cosse suma a técnicos del PMB que Vivienda no había renovado contrato

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) incorporó a 12 de los 15 técnicos del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) cuyos contratos el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) no había renovado al cierre de 2020, según dijo a El Observador el director de Tierras y Hábitats de la comuna, Sebastián Moreno. El gobierno capitalino los sumó a la cuadrilla de profesionales —desde trabajadores sociales hasta arquitectos— encargada de las obras en barrios en el marco del Plan ABC, un buque insignia de la campaña de la intendenta Carolina Cosse.

El PMB es ejecutado entre el MVOT y diversas intendencias para asistir barrios y asentamientos irregulares. En el caso de Montevideo, la cartera no había renovado 15 de los 37 contratos que tenía hasta el año pasado. El coordinador del programa de asentamientos, Álvaro Martínez, había explicado a El Observador que con los recursos disponibles —ajustados desde el decreto de marzo emitido por el Poder Ejecutivo que fijó un tope de ejecución presupuestal en un 85%— había "obras con exceso de recursos humanos". Es que a mediados de 2020 la cartera definió la postergación de distintos proyectos y priorizó las intervenciones en curso.

En la órbita del programa Abre Montevideo de la IMM —basado en obras dentro del Plan ABC en 35 barrios— trabajan 18 técnicos de la administración departamental. Entre ellos, están los 12 que eran funcionarios del PMB.

Recorridas por barrios

La jefa comunal anunció intervenciones en 35 barrios durante el 2021, que varían desde arreglos en caminería, hasta iluminación y mejoras de vivienda. Cosse recorrió este viernes Paso Hondo y Villa Isabel —que están separados entre sí por dos cuadras— y son dos de los ocho que hay en curso: Marconi, Padre Cacho, San Martín I, San Martín II, 1° de Mayo y Mauá, según detalló Moreno. El resto de las obras serán anunciadas más adelante.

Ignacio (16) y Federico (13) recuerdan cuando no hace tantos meses los visitó el entonces intendente Daniel Martínez y los vecinos del barrio Paso Hondo —en la zona de Villa García— salieron a saludarlo y "le gritaron cosas". En este viernes 5 de febrero es Carolina Cosse quien acudió y recibió agradecimientos y consultas variadas de la comunidad, en el marco de una recorrida por las obras del Plan ABC.

Sobre el mediodía del viernes las intervenciones en el entorno de Villa García están casi completas, y solo restan algunos tramos en calles interiores. Las primeras obras de mejora en vivienda comenzaron ocho meses atrás cuando aún estaba como intendente Christian Di Candia, y por orden de la actual administración se reforzaron las plantillas.

Camilo dos Santos

El barrio Paso Hondo está ubicado en Villa García, sobre el Km 21 de Camino Maldonado

"'Gracias', me dijeron, y yo les dije: 'gracias a ustedes', porque ahora hay que seguir. En una de las obras está por nacer un bebé y yo jorobaba con los obreros: 'A ver quién gana, a ver quién termina primero; tienen que terminar primero ustedes antes de que llegue la bebé'", contó la intendenta al cierre de la recorrida, a la que concurrió acompañada de varios directores de su gabinete —Adriana Gorga, Mercedes Clara, Federico Graña y Moreno— y el alcalde del territorio, el nacionalista Juan Pedro López.

"Las chapas ya las tenía"

Lorena desembarcó en Villa Isabel meses atrás en un terreno que es de su propiedad desde hace ocho años. La IMM contribuyó para consolidar un contrapiso y un techo seguro que no se volara ni goteara. "Las chapas ya las tenía", narró la vecina desde el comedor de su casa, que luce como nueva y en la que vive junto a su hija pequeña que sobre el mediodía juega en la entrada.

Los adolescentes Ignacio y Federico andan en bicicleta por la calle, desde que la empresa Idalar concretó la obra. Antes había cascotes y "la bici se iba para todos lados". Y más atrás incluso, según relató Lorena, era "campo". Las otras calles se llenaban de pozos y barro en los días de lluvia.

Camilo dos Santos

El Plan ABC prevé obras en caminería, iluminación y vivienda

Los barrios ya tienen larga historia. A sus 34 años de edad, Cintia vive en su casa sobre Pasaje El Hornero desde los 11, y las casas aledañas ya estaban construidas desde antes de su arribo. A partir de diciembre logró junto a la comuna consolidar un techo que no goteara, así como también terminaciones e instalaciones eléctricas nuevas. A un costado colocaron losetas para facilitar el paso a las casas e intervinieron las cunetas para impedir los desbordes en días de lluvia.

Por otro lado, Cosse anunció la puesta en marcha del Fondo de Emergencia Habitacional a partir del 15 de marzo, que reforzará con unos U$S 3 millones los apoyos en materiales y trabajos de refacción de hogares en condiciones precarias. La iniciativa se suma al ya existente Fondo Solidario de Materiales ejecutado junto al MVOT, aunque el nuevo mecanismo no exigirá el pago de cuotas y será no reembolsable.