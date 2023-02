El Pentágono estaría por autorizar operaciones secretas de comandos norteamericanos en Ucrania

Según un informe de The Washington Post, en el Pentágono buscan rehabilitar órdenes anteriores a la guerra de Ucrania que les permitirían insertar comandos en forma de "equipos de control" para dirigir a los operativos ucranianos, para contrarrestar la desinformación rusa y monitorear los movimientos de tropas en el suelo, lo que requeriría que el personal estadounidense se instale en Ucrania o en un país vecino.

El informe cita a numerosos funcionarios ucranianos y una fuente estadounidense afirmando que los Estados Unidos proporciona las coordenadas de objetivos para la "gran mayoría" de sus ataques con los sistemas HIMARS y otras armas avanzadas contra Rusia.

Según la nota firmada por Wesley Morgan, un periodista especializado en temas bélicos que cubrió las guerras de Irak y Afganistán, los Estados Unidos ya había estado operando dichos equipos en Ucrania bajo la Sección 1202 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019 hasta la invasión del año pasado, cuando las órdenes que habilitaban esas operaciones fueron dejadas sin efecto.

Mark Schwartz, un general retirado de tres estrellas que dirigió las operaciones especiales en Europa en 2018, dijo que los mandos militares están dispuestos a reiniciar esas actividades para garantizar que no se pierdan las relaciones ya establecidas a medida que avanza la guerra. “Cuando se suspenden estas cosas porque cambia la escala del conflicto, se pierde el acceso”, dijo Schwartz, y agregó “significa que se pierde información e inteligencia sobre lo que realmente está sucediendo en el conflicto”.

Morgan afirma que, en ocasiones, estos “equipos de control” de comandos estadounidenses (que operan en todo el mundo en zonas de conflicto) pueden operar desde un país vecino, pero también se sabe que están insertos en el mismo territorio que sus operativos.

Nick Turse, un periodista de investigación, historiador y editor asociado y director de investigación del blog TomDispatch, quien escribió extensamente sobre las órdenes secretas que autorizan a las fuerzas estadounidenses a operar en lugares no conocidos, las órdenes de la Sección 1202 requieren menos supervisión y se “utilizan para brindar apoyo a fuerzas extranjeras, fuerzas irregulares, grupos, o individuos” que toman parte en una guerra irregular.

El informe de The Washington Post indica que es probable que esta situación no se resuelva hasta el otoño, pero es otro reflejo de las fuerzas dentro del gobierno estadounidense que presionan para incrementar la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania.

Un funcionario de defensa dijo que “lo que comenzó como una misión de reconocimiento puede convertirse rápidamente en combate cuando los comandos comienzan a recibir disparos”, y agregó que “creo que esa es una posibilidad real en Ucrania, y no estoy seguro de cómo el Departamento de Defensa va a cambiar la opinión de las personas en el Congreso sobre eso”.

Por otra parte, la iniciativa sobre el nuevo tipo de “ayuda” a Kiev confirma lo que muchos ya sabían: que los ucranianos no pueden operar el armamento sofisticado provisto por los Estados Unidos y ello coloca al personal asesor más cerca del combate directo con Rusia que lo todos estaban dispuestos a reconocer.

Un alto funcionario ucraniano dijo que las fuerzas ucranianas casi nunca operan las armas avanzadas sin las coordenadas específicas proporcionadas por el personal militar estadounidense desde una base en otro lugar de Europa y que este hecho debería darle a Washington confianza para proporcionar a Kiev armas de mayor alcance.

El Post cita a un alto funcionario de los Estados Unidos, quien, como otros, habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema y reconoció el papel clave de su país en la campaña y dijo que la asistencia en la focalización de objetivos sirvió para garantizar la precisión y conservar reservas limitadas de municiones para lograr la máxima efectividad.

El funcionario dijo también que Ucrania no busca la aprobación de los Estados Unidos sobre qué atacar y rutinariamente apunta a las fuerzas rusas por su cuenta con otras armas. Los Estados Unidos proporciona coordenadas e información precisa sobre objetivos únicamente como asesor.

El Pentágono emitió un comunicado confirmando la asistencia, pero enfatizando que “los ucranianos son responsables de encontrar objetivos, priorizarlos y finalmente decidir cuáles atacar. Los Estados Unidos no aprueba objetivos, ni participa en la selección o participación de objetivos”.

No hubo comentarios sobre la sugerencia de que los ucranianos dependen completamente de los Estados Unidos para disparar estas armas. Como declaró un funcionario ucraniano al periódico, incluso si obtuvieran los sistemas de misiles ATACM más sofisticados que están solicitando, Washington no debería temer su uso indebido (disparar contra Rusia). “Estás controlando cada disparo de todos modos, así que cuando dices: ‘Tenemos miedo de que lo vayas a usar para otros fines’, bueno, no podemos hacerlo, aunque queramos”.

Antes de la invasión a Ucrania, las tropas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos estaban ejecutando dos programas sustitutos de guerra irregular en Ucrania. En uno, “tuvimos gente contrarrestando la propaganda rusa y contando la verdadera historia en los blogs”, dijo un miembro de la comunidad de Operaciones Especiales.

El segundo programa fue para enviar agentes ucranianos en misiones de reconocimiento encubierto en el este de Ucrania. “Entrenábamos comandos para que recogieran señales de inteligencia de una batería de radar rusa, cosas así”, dijo otro funcionario del gobierno. “No estábamos entrenando ni pagando a ucranianos para que fueran a matar rusos por nosotros”.

El general Schwartz dijo que, cuando comenzaron los programas, los espías militares de Rusia prevalecían en el este de Ucrania. “Había todos estos indicios de la influencia rusa, y queríamos denunciarlo”, dijo, “pero no necesariamente queríamos ser vistos como los que lo denunciaban”.

Los comandos estadounidenses en Ucrania no proporcionaron a sus sustitutos entrenamiento o armas que podrían causar problemas más adelante si se usaban mal. “No íbamos a equipar a los ucranianos con medios sofisticados para realizar demoliciones, porque si terminan escabulléndose a través de la frontera con Rusia y usando explosivos estadounidenses para operaciones de sabotaje que no autorizamos, sería una escalada”, dijo Schwartz.

Si se vuelven a autorizar, los programas aún estarían limitados a operaciones que no sean de combate. La sección 1202 especifica que las tropas sustitutas no pueden realizar ninguna misión que las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos “no estén legalmente autorizadas a realizar por sí mismas”.

Los comités de defensa en el Congreso insertaron esa restricción después de que los comandos estadounidenses usaron los programas sustitutos de contraterrorismo para llevar a cabo misiones de combate que salieron mal. En 2017, por ejemplo, una incursión planificada por un equipo de Green Berets (Boinas verdes) y su unidad sustituta en Níger llevó a un segundo equipo de Green Berets a una emboscada insurgente que mató a cuatro soldados estadounidenses. Los legisladores, que no estaban informados de las operaciones en curso, reaccionaron con furia al enterarse que tropas estadounidenses en el país africano estaban involucradas en misiones tan peligrosas.

La respuesta del Pentágono fue limitar sus programas sustitutos de guerra irregular a Europa, donde las tropas de Operaciones Especiales estadounidenses y por lo tanto sus sustitutos, carecen de autoridad para participar en combate directo.

Según funcionarios de defensa, los legisladores dijeron que los programas se concentraran en Europa como una “prueba de concepto” para el Congreso porque “allí no estaba sucediendo nada demasiado movido y parecía que contrarrestar a Rusia era algo bipartidista con lo que nadie discutiría”.