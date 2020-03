El planeta se calienta

La actualidad en este primer cuarto del siglo XXI se presenta con una estética propia de las viejas historietas de superhéroes que el cine ha mantenido con vida. Como suele suceder, el mal pegó primero. Una liga de supervillanos pretende que el planeta empiece a girar para atrás. La tarea es titánica y por eso están haciendo un esfuerzo monumental para lograrla.

Las fuerzas del bien, por su parte, están en la etapa del pánico que todo lo paraliza. Esperan –cualquiera que haya leído Batman o Superman lo sabe– que aparezca un superhéroe que acuda al rescate.

La primera señal de esperanza es propia de estos tiempos vertiginosos: una adolescente que empezó a hacerse la rabona los viernes para ir al Parlamento con un cartel que decía que protestaba por el clima.

Eran el momento y el lugar apropiados, parece, porque se produjo un efecto bola de nieve que se dio en llamar “el efecto Greta” y el movimiento Viernes por el Futuro esparció por Europa. Su líder viaja por el mundo –en trenes y veleros– dando conferencias, muchas veces frente a los propios líderes a los que desafía.

Ya le han respondido los villanos clásicos, como el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin: “Es una niña con buenas intenciones y muy mal informada”; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: “Es una mocosa atrevida” y, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Greta tiene que trabajar mejor en el manejo de su ira y después ir al cine a ver una película clásica con un amigo. Calma, Greta, calma”.

Trump reaccionaba a la noticia de que la revista Time le había otorgado a la activista sueca la distinción de “Persona del año” de 2019, dos meses después de que diera un discurso muy severo en la sede de las Naciones Unidas en setiembre del año pasado.

Es verdad que Greta estaba enojada. “La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?”, increpó a los líderes del mundo.

Ese “¿cómo se atreven?” (How dare you?) se convirtió en grito de guerra para millones de jóvenes en Europa occidental, que identificaron al cambio climático como el gran tema para expresar su rebelión y a Greta Thunberg como su líder.

How dare you? es la pregunta con la que se titulan incontables canciones y memes del discurso en Youtube, donde también aparece el discurso completo, que termina así: “Nos están fallando pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. No dejaremos que sigan con esto. Justo aquí y ahora es donde trazamos la línea. El mundo se está despertando. Y se viene el cambio, les guste o no”.

Ahora las huestes enemigas intentan una estratagema que denota una astucia diabólica: apareció Naomi Seibt, otra adolescente (cumple 20 este año), en este caso alemana. Se trata de una youtuber simpatizante del partido de ultraderecha germano Alternativa para Alemania.

Lo que propone Seibt es “pensar, en vez de entrar en pánico” y se define como “realista climática”, lo que significa que desdeña las visiones apocalípticas de los ecologistas.

La ventaja es para Thunberg, por ahora, quien ya ha divulgado cuál es su secreto y lo definió como un superpoder: “Tengo síndrome de Asperger y mutismo selectivo, lo que significa que solo hablo si pienso que es necesario. Ahora es uno de esos momentos”.

El problema es que a la alemana se le nota su carácter de prefabricada. Lo de Thunberg, en cambio, surge de sus entrañas. Y ha logrado captar la atención de propios y ajenos con su compromiso y elocuencia.

Está claro que necesitará más ayuda si pretende salir airosa. Habrá que esperar nuevos capítulos.