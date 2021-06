El "pobre retorno" de UTE y Ancap para los millones que invierte el Estado

La contribución fiscal de las dos más grandes empresas estatales ha sido magra en los últimos 12 meses a abril: mientras que UTE contribuyó al resultado fiscal con US$ 70 millones, Ancap tuvo una contribución negativa de US$ 55 millones. "Pobre retorno para un cuantioso capital invertido por nuestra sociedad en esas dos empresas", dice el último monitor del Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU.

Los resultados de las empresas estatales forman parte del resultado fiscal. No se trata de resultados contables, que son los que esas empresas difunden (Ancap los hace público cada trimestre) sino sus resultados expresados en términos compatibles con los fiscales, del sector público, donde lo relevante es lo que sucede con la caja, explica el monitor de coyuntura.

Ancap, con ingresos por US$ 2.121 millones y UTE, con US$ 1.799 millones, en los 12 meses a abril, son las empresas propiedad del Estado de mayor porte y con resultados que han mostrado importante volatilidad en los últimos años. Comenzando en 2013, Ancap osciló entre US$ -213 millones (en 2013) y US$ 99 millones (en 2016), y UTE varió entre US$ -30 millones (en 2019) y US$ 302 millones (en 2016).

Los resultados referidos (que se presentan en los cuadros más abajo para 2019, 2020 y los 12 meses finalizados en abril de 2021), surgen de restar a los ingresos por ventas, los rubros de egresos: las remuneraciones, los impuestos, los intereses, las inversiones y, el más importante, el costo de los bienes y servicios insumidos en el proceso de producción. Esto último incluye, notoriamente, en el caso de Ancap, el costo del petróleo y en el caso de UTE, la compra de energía en los diversos orígenes: eólica, hidráulica, fotovoltaica, térmica, entre otras.

UTE muestra un mejor desempeño que Ancap.

Al resultado que informa el MEF se le deben realizar algunos ajustes a efectos de entender mejor la verdadera contribución fiscal de estas empresas. En ambos casos, se deben sumar los dividendos aportados al Gobierno Central; en el caso de Ancap, además, se debe sumar la variación del stock de petróleo, que cuando aumenta, resta recursos y cuando baja, los suma al resultado; en el caso de UTE, se deben descontar los movimientos que involucran al Fondo de Estabilización Energética (FEE), según el monitor.

¿Qué dicen estos resultados? La última información disponible, en el año terminado en abril, muestra que Ancap informó un resultado de US$ 151 millones, al que hay que sumar US$ 19 millones de dividendos transferidos y restar US$ 224 millones de reducción del stock, por lo que se llega al resultado “ajustado” de US$ -55 millones. Mientras tanto, UTE informó un resultado de US$ 17 millones, más US$ 114 millones de dividendos y menos US$ 61 millones recibidos del FEE en junio del año pasado.

"El resultado negativo de Ancap es consistente con las pérdidas que le fueron ocasionadas por no ajustar los precios de los combustibles en los primeros meses del año. Más allá de eso, los resultados de ambas empresas son notoriamente insuficientes como para remunerar a la sociedad por el capital que tiene invertido en ellas", considera el monitor de coyuntura de la UCU a cargo del economista Javier de Haedo.