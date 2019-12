“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”

Lord Acton

El pasado 30 de octubre, la Academia Nacional de Economía tuvo el gusto de comentar el nuevo libro de Alberto Bengas Lynch (h): “El poder corrompe”, en un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), quien también editó dicho trabajo. Compartieron los comentarios Martín Aguirre y Eduardo Palacios.

Alberto Benegas Lynch es doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Profesor y Académico correspondiente en Argentina.

Compartimos con los lectores algunas reflexiones que la enriquecedora lectura de este libro nos despertó.

En primer lugar, son notables los paralelismos en la historia económica argentina y uruguaya: la prosperidad en un amplio marco de libertad en el siglo XIX, el estatismo e intervencionismo después de 1930, las primeras constituciones liberales, los vaivenes de auge y crisis, que tan bien reflejó en sus escritos el Dr. Enrique Arocena Olivera.ii

En segundo lugar, resulta refrescante repasar los fundamentos del pensamiento liberal: El liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, señala Benegas Lynch. La libertad económica está indisolublemente ligada a la libertad política. No existe una sin la otra y a propósito, analiza el caso de China: es falaz pensar que tienen libertad económica con tal represión política y de libertades individuales.

En tercer lugar, se destaca la relación entre el intervencionismo estatal y la sociedad. El avance del Estado sobre los particulares, adormece a la sociedad. Un encuesta del Banco Mundial señala que en Uruguay el 35.6% de las personas piensa que cada uno debe asumir individualmente más responsabilidad para lograr su propio medio de vida, es decir que hay 64% de personas que piensa que esa responsabilidad es de un tercero…¿el Estado? iii

Pero además, Benegas Lynch, citando a Friedman señala con acierto que este intervencionismo genera un triángulo de hierro entre los políticos que buscan votos dando privilegios, los beneficiarios de esos privilegios y los burócratas con puestos creados para hacer cumplir estas medidas.

A su vez, esta intervención tiene un apoyo semántico importante. Benegas Lynch aborda aspectos del lenguaje post moderno y explica que el lenguaje es ante todo un medio para pensar y luego para comunicarse. Por ello, las palabras pueden no ser inocentes, tienen un significado que apela a aspectos más emocionales que racionales: “protección”, “defensa”, “ajuste”, “shock”, “ortodoxia”.

Este intervencionismo estatal, se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, ya que la casuística del mercado es más rica que la normativa y permanentemente se tiene que estar ajustando dicha intervención para hacerla efectiva. En un ejemplo irónico, de protección estatal a una industria, el Ec. del Siglo XIX Frédéric Bastiat sugería que para promover eficazmente la industria de fabricación de velas, el Gobierno debería prohibir abrir las ventanas. De esa manera los consumidores no tendrían más remedio que utilizar velas para alumbrarse.

Benegas Lynch apunta con acierto que vivimos en la época de la adoración de los aparatos estatales que todo lo abarcan, desde las relaciones comerciales al deporte, casamientos y divorcios, el arte, los transportes, la comunicación, los sindicatos, los procesos educativos, la recreación y tantos otros ámbitos, mientras descuidan la seguridad y la justicia.

En efecto, cuando el Estado hace lo que no debe, termina no haciendo lo que debe. En este sentido, existe una creencia de que cuantas más leyes se aprueben en el Parlamento, mayor prosperidad tendrá el país. Como señalaba el Dr. Ramón Díaz, los Parlamentos no tienen solamente la potestad de dictar nuevas leyes, sino también la de derogar las inconvenientes, las inútiles y las caídas en desuso. Sin embargo, en palabras del Dr. James WhitelawIV , Uruguay ha tenido períodos en los que adoleció de “inflación legislativa”. Si analizamos las 19.387 leyes aprobadas hasta octubre de 2019, se aprecia dicha inflación legislativa en las épocas de mayor dirigismo: 1930 a 1934, década del 40, comienzos de la del 50, última etapa de la dictadura y en el período 2005-2014.

En cuarto lugar, el autor señala que la democracia reposa sobre el necesario respeto por las minorías. Citando las ecuaciones falsas de Juan González Calderón, explicita que no puede ser que: 50 % más 1 % = 100 %, y que 50 % menos el 1 % = 0 %. Este respeto a las minorías es y será clave también en Uruguay. Justamente en el comienzo del ciclo 2018 de la Academia, cuando se homenajeó a la CONAPRO, a manera de reflexión final, Carlos Baráibar señalaba que fuera quien fuera el partido que ganara las elecciones en 2019, seguramente no tendría mayorías parlamentarias y ello abriría una buena posibilidad en la búsqueda de espacios de consenso. Tal vaticinio finalmente se cumplió y es de esperar que también se cumpla el que auguraba acerca de la necesaria búsqueda de consensos.

Finalmente, a manera de reflexión totalmente aplicable a Uruguay, Benegas Lynch apunta refiriéndose a Argentina: “En nuestro país se atribuye mayor importancia a los medios que a los fines, así se hace difícil avanzar. Estamos atrasados en el debate de ideas”.

En suma, una fresca recopilación de artículos sobre temas económicos, filosóficos, políticos y educativos que nos aporta una interesante perspectiva del pensamiento liberal.

IIEnrique Arocena Olivera fue Presidente de la Academia Nacional de Economía en el período: 1987-1999.

IIIBanco Mundial. Ms allá de las pensiones contributivas, página 411.

IVEl Dr. James Allan Whitelaw fue Asesor Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Directivo de la Academia Nacional de Economía.

Fuente: elaboración propia en base al registro de leyes.