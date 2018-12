El polémico video de un hombre acusado por abuso sexual en el que relata su versión

Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires Rodrigo Eguillor, el argentino de 24 años que fue denunciado por abuso sexual por una joven de 22 años que intentó huir por el balcón de su casa. El hombre estaba por viajar a Madrid para ver la final de la Copa Libertadores, según informó Todo Noticias.

[ÚLTIMA NOTICIA] La PSA se lleva detenido al hijo de la fiscal acusado de abuso. Estaba a punto de tomarse un vuelo a Madrid para ver la final de la Libertadores. "Llamen a mi vieja", gritóhttps://t.co/2hSqYOEbQd pic.twitter.com/KDpgz24mPZ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 4, 2018

Eguillor fue denunciado por haber golpeado y retenido a una joven de 22 años el pasado 15 de noviembre en un apartamento de San Telmo, Buenos Aires. El joven era relacionista público de un boliche de la Costanera bonaerense y es hijo de una fiscal penal. Los detalles de los hechos fueron publicados en el portal de noticias Infobae.

Según la versión de la víctima, Eguillor quiso tener relaciones sexuales sin preservativo y, como ella se negó, la insultó. Luego le ofreció consumir droga, a lo que también respondió que no. La joven dijo que quería irse del apartamento, pero él se lo impidió con la excusa de que no tenía las llaves.

La chica, según su propia versión, salió al balcón con la intención de tirarse para escapar, pero Eguillor la tomó del cuello y la obligó a entrar al apartamento. El video del forcejeo en el balcón se hizo viral en las redes sociales donde aparecieron otros presuntos abusos cometidos por el joven.

[IMÁGENES SENSIBLES] El momento en que Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abuso, forcejea con su denunciante en el balcón https://t.co/3Tkn6L0Vw8 pic.twitter.com/5blr7xhf4V — infobae (@infobae) December 4, 2018

En su cuenta de Instagram, Eguillor dio su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo. En el video aparece armando y luego fumando un cigarrillo de marihuana.

En ese medio, el joven contó que tiene “problemas mentales” y dio detalles del encuentro que tuvo con quien lo denunció. Según su versión, ella lo “gadeó” por Instagram y él la invitó a su apartamento en San Telmo. Tuvieron tres encuentros sexuales y luego del tercero él fue a fumar al baño. Allí empezó a escuchar a algunas personas que gritaban “sálvenla, sálvenla”.

Según su versión, pensó que era un “quilombo” porque siempre en San Telmo “se cagan a piñas”. Según dijo, la familia estaba abajo y comenzó a llegar la policía y los bomberos con camillas. “Salgo al balcón y estaba con la pierna al borde de tirarse y yo le digo “pará, por favor”, contó. “Te juro que nos vamos a Las Bahamas, nos vamos a Miami, nos vamos a Europa, por favor no te tires”, relató que le decía a la chica.

Eguillor no podía sostenerla porque, explicó, la joven tenía más fuerza que él por la adrenalina de querer suicidarse. “La intento agarrar, no puedo, hasta que la sostengo”, dijo. “La salvé, ustedes me están acusando de algo y la policía me decía ‘flaco, vos sos un héroe’”, comentó a quienes observaban la transmisión.

Más adelante, se refirió a la chica como “una negra” y "como un gato" que le quería “sacar toda la guita”. Dijo que era depresiva y que “estaba mal de la cabeza”. Eguillor dijo que nunca violó ni le pegó a ninguna de sus parejas, pero que sí las maltrató verbalmente. “Las lastimé, pero emocional y psicológicamente”, admitió.