El precio del morrón se disparó 30% y el tomate 75%: qué hay detrás y cuándo puede bajar

En el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), destacó la suba de 11% que tuvieron legumbres y hortalizas en octubre. En particular, el precio del morrón se encareció 30% y el tomate 75%, según la medición oficial. ¿Qué hay detrás de esas subas y cuáles son las perspectivas de oferta para las próximas semanas?

Lo primero a mencionar es que la producción de hortalizas de fruto está sujeta a estacionalidad. Eso vale para tomate, morrón, pepino, berenjena y zapallito, entre otros culticos, cuyos requerimientos de temperatura y luz en Uruguay se dan en plenitud durante el verano. Al margen de esto, los cultivos protegidos que se hacen en invernáculos, sumado a otras prácticas permiten cosechar fuera de esa estación.

En diálogo con El Observador, el jefe del Área de Desarrollo en Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Pablo Pacheco, explicó que aun así hay un momento en el que el proceso de cuajado de las flores para que se produzcan los frutos y su desarrollo hasta que llegan al punto de cosecha es dificultoso. Ese período corresponde a los cuajados de julio y agosto, que coinciden con las cosechas de setiembre y octubre principalmente.

Ese fenómeno que siempre suele darse a la salida del invierno se reflejó en un faltante de producto y en una reducción de la oferta con suba de precio. Ya en los primeros días de este mes la oferta retornó a niveles de normalidad y los precios así lo reflejan, según Pacheco.

Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)

Este jueves en la UAM un cajón de 11 kg de morrón rojo se comercializaba entre $ 500 y $ 800. Y la plancha de tomate de 10 kg a $ 300. “Son precios razonables para lo que hemos observado en momentos de abundancia. Tengo dudas si son valores suficientemente buenos como para cubrir los costos de producción y dar una rentabilidad buena a la producción. Capaz es una buena noticia para el consumidor, pero para el productor no tanto”, reconoció el ingeniero agrónomo.

¿Qué esperar en las próximas semanas? Según Pacheco, si se llegara a dar algún faltante de estos productos será por períodos no mayores a dos semanas y rápidamente volvería a haber oferta. Y de cara al verano, normalmente no hay razones para pensar en una reducción de oferta, a no ser por algún fenómeno meteorológico extremo que pueda darse.

“Estamos en un momento del año en el cual está próximo el inicio de la cosecha de cultivos del sur del país, y es esperable que haya más oferta en el norte por lo menos hasta diciembre o enero. Lo razonables es que haya un comportamiento de abundancia y de precios como los que mencioné. Eso implica que a nivel minorista se pueda conseguir tomate chico de oferta capaz que también a $ 30 $ 40 el kilo, y hasta $ 60 $ 70 el kilo del mejor tomate”, dijo a modo de ejemplo.

Por otro lado, Pacheco explicó que en este momento del año hay productos que estuvieron abundantes durante el otoño y el inverno, como, zapallo, boniato y papa, por ejemplo, que pueden mostrar algún faltante que incida en el alza de los precios. Por ejemplo, zapallo y boniato se cosecharon a principio de otoño y llega un momento que empiezan a mostrar deterioro en su calidad.

También pueda haber variantes de precios en el caso de los citrus, a medida que termina la zafra de mandarinas, por ejemplo, y en manzanas a medida que el stock se empieza a resentir hasta que se dé la cosecha nueva en enero. Pero a la vez comienzan a haber otros frutas de estación como uva, ciruela y sandia.

Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)

Desde marzo los precios de la canasta de frutas y hortalizas han sido inferiores al promedio del año pasado, y si bien tuvieron una tendencia alcista a partir de agosto están por debajo del rango de precios históricos, según el boletín mensual de precios de la UAM.