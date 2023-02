El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso arremetió en cadena nacional contra las falsas denuncias de corrupción

Guillermo Lasso arremetió este miércoles por cadena nacional contra las denuncias publicadas en el portal digital La Posta el pasado 9 de enero, en el que se mencionaba la existencia de una supuesta red de corrupción que estaría operando principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y en la petrolera estatal Petroecuador.

La Posta señalaba que la trama estaría liderada por Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso. Carrera Drouet, casado con María Eugenia Lasso Mendoza, hermana mayor del mandatario, es uno de los principales socios y titular del Directorio del Banco de Guayaquil, la misma entidad en la que fue presidente ejecutivo durante casi dos décadas, hasta 2012, el mandatario ecuatoriano.

“El Gran Padrino”, llamó el portal al caso. Lo que no pudo descifrar La Posta es cómo Carrera, que no tiene ningún cargo en el Gobierno, maneja las empresas públicas y es quien decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.

"Hoy, luego de casi dos años en funciones puedo decirles sin vacilación alguna que este es un gobierno honesto", señaló Lasso en su mensaje. Y agregó que enfrentará a “aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir al país en un libertinaje de historias perversas y mal intencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana".

El jefe de Estado dijo que “el portal La Posta atacó mi integridad y la de mi familia, publicando cualquier historieta diferente, pero no se los voy a permitir”. “Mi paciencia tiene un límite”, dijo, y citó fragmentos de un comunicado oficial transmitido más temprano donde se aseguraba que un informe policial donde se señalaban presuntos vínculos con la corrupción, se archivó por la Fiscalía hace casi un año porque no había "méritos" para investigar.

Lasso, visiblemente molesto, preguntó "¿cómo tuvo acceso este medio a un archivo reservado; qué hay detrás de esta nueva novela de ficción que pretenden crear".

Según dijo el mandatario, el medio busca dinero para la pauta y lograr prebendas, e insinuó un vínculo entre los periodistas de La Posta con dos privados de libertad a los que entrevistaron en la cárcel, lo cual solo harían, en su opinión, amigos disfrazados de periodistas.

“Hay instituciones preocupadas por tumbar al gobierno o, peor, liberar delincuentes", señaló en alusión a la Fiscalía General del Estado, que había denunciado el traslado de 37 agentes policiales investigadores a cargo de procesos importantes para el país como el Caso Encuento o el Pandora Papers, entre otros.

La oposición política demandó su renuncia tras conocer estas implicaciones en presuntos hechos de corrupción y aprovechando la derrota en las urnas de la consulta popular del pasado día 5 del este mes, según los resultados preliminares.