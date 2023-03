El primer recuerdo del Frente Amplio de Carolina Cosse y qué le emociona de su gestión

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue entrevistada por el periodista argentino Oscar González Oro en el programa más reciente del ciclo Posdata de El Observador.

Durante la charla, Cosse contó cómo ya de niña se dio cuenta que el Frente Amplio era la fuerza con la que se sentía identificada. "La primera vez que yo oí hablar de Frente Amplio fue en el 71, cuando se fundó. Yo era muy niña, mi papá estaba en casa, yo estaba jugando y eran épocas de elecciones y lo que veíamos era en la televisión para mí una publicidad con una niña", contó. "Ahora me doy cuenta que era publicidad electoral", recordó.

"Un día yo estaba jugando y yo corría por mi casa y como que invitaba a mi padre a seguirme. Mi padre me estaba siguiendo y de repente paró frente a la televisión. Mi padre es una persona muy alta, muy grande, paró y me hizo venir y era el reclame del Frente Amplio que tenía a Seregni y el locutor decía 'el pueblo ya le dice presidente'. Mi padre paró todo, me hizo verlo y me empezó a explicar. Yo no entendía nada. Pero lo que yo entendía ahí como que él me decía 'hay algo nuevo'. Y eso me quedó como una semilla en el corazón", recordó.

También se emocionó al comentar qué siente cuando ve obras terminadas, sobre todo en los barrios más pobres de la ciudad. "Es una explosión de felicidad. Una explosión. La gente te devuelve siempre…me siento muy chiquita cuando voy a esos lugares. Me siento como en una cosa...¿viste cuando algo te abruma por su grandeza? Eso".

