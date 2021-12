El ranking económico de América en 40 años y cómo le fue a Uruguay

Comparando en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), el tamaño de la economía de Uruguay ha caído en cuatro puestos en la clasificación de los países latinoamericanos desde 1980. En ese entonces, el país se ubicaba en el 10º puesto, frente al 14º de hoy. La última vez que Uruguay ocupó la décima posición fue en 2009.

Por otra parte, Brasil, México y Argentina se han mantenido, en ese orden, en los tres primeros puestos durante todo el período. Los cambios más importantes se dieron por parte de Venezuela (que bajó del 4º al 9º lugar) y Panamá (que ascendió cinco posiciones, de la 15 a la 10), según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, las noticias no son todas malas para Uruguay. La tabla anterior hace referencia al PIB, que refleja variaciones en la producción total de los países. Esa medición exhibe cambios en el nivel económico de la población, pero también se mueve cuando cambia el tamaño de la población misma. Intuitivamente, solemos decir que Suiza es un país más rico que India, cuando el PIB del segundo es mucho mayor: ocurre que aunque el poder adquisitivo de un suizo promedio sea más elevado, la población de Suiza es de 8,6 millones, mientras que India supera los 1.380 millones de habitantes.

Algo parecido ocurre con Uruguay, cuya población total así como su crecimiento demográfico son bastante inferiores a la media de los países de la región. Por lo tanto, el ranking anterior sirve para observar el “peso” de cada país en la economía del continente, pero, para medir la riqueza por habitante, es mejor observar el PIB per cápita.

En esta lista, Uruguay trepó dos lugares en las últimas cuatro décadas y llegó al top 3 con un PIB de US$ 23.869. Desplazó a Brasil, Argentina, México y Venezuela y solo fue superado por Chile (US$ 26.513) y Panamá (US$ 30.889).

El cambio más drástico fue el sufrido por Venezuela: mientras sus habitantes fueron los más ricos del continente hasta 1998, hoy son los más pobres de todos, con un PIB per cápita de US$ 5.162. Tan solo entre 2009 al día de hoy, pasó del segundo puesto a hundirse en el último. Su PIB per cápita se volvió menor que el de muchos países de niveles históricamente bajos, como Nigeria, Kenia o Pakistán.

Los mayores movimientos a la suba se dieron por parte de Panamá y Chile, que ascendieron del 8º al 1er lugar y del 9º al 2º lugar, respectivamente.