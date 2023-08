El relato del camionero que volcó en los accesos tras una pedrada: "Pudo haber sido una tragedia fatal"

Luego de que volcara con su camión de UPM en los accesos de Montevideo tras haber sido golpeado por una pedrada en la madrugada de este jueves, el conductor del vehículo, Pablo Castro, sostuvo que solo tuvo una herida en el codo pero que pudo haber sido una "tragedia fatal".

"Pudo haber sido una tragedia fatal para mí o para un tercero. Donde volqué hay casas, niños, familias. Creo en Dios y me salvó. Pasé a medio metro de una columna, iba directo. Si era un metro antes el camión vuelca totalmente", contó en declaraciones a Telemundo.

Castro detalló como fue que vio la piedra y la maniobra que derivó en el vuelque. "Veo un botija que viene corriendo. Cruza la ruta y me tira una piedra grande. Justo lo veo y pongo el brazo, por lo que me pega en el vidrio y en el brazo. Con el dolor me desvanecí y terminé haciendo esa fatalidad. Me desperté instantáneamente y estaba el camión volcado", aseguró.

🔴🚚 Camión que venía cargado con celulosa de UPM volcó en los accesos luego de que lo apedrearan.



"Veo un botija que viene corriendo y me tira una piedra", contó el conductor.



"Sentimos un estruendo terrible", relató una testigo. pic.twitter.com/M8nTB1HKEM — Telemundo (@TelemundoUY) August 31, 2023

El conductor de 48 años venía transitando en esa zona sobre las 00:15 de este jueves, cerca del estadio Abraham Paladino del club Progreso cuando le tiraron la piedra. El vehículo impactó contra un cartel publicitario, que ayudó a que no chocara contra las viviendas que están en la zona.

A su vez, Castro señaló que siente "impotencia" debido a que no es la primera vez que pasa que apedrean a los camiones para intentar robarlos. "No estamos trabajando tranquilos, no es la primera vez que pasa". "Estoy un poco dolorido del codo. Me mandaron unos remedios. Me voy a recuperar. Cuando está pa´uno, está pa´ uno", agregó.

El camión que manejaba Castro estaba cargado de celulosa de la empresa UPM. La pastera lamentó el accidente en un comunicado. "Lamentamos este incidente que es el primero de esta índole desde que iniciamos el transporte temporal de celulosa e insumos por carretera", declaró Martín Torielli, gerente senior del área Logística de la compañía.

UPM destacó que realiza "170 viajes de ida y vuelta entre la planta y el puerto de Montevideo" en camiones, y que hasta este jueves "se habían recorrido más de 6 millones de kilómetros sin accidentes".

Según Torielli, los choferes de la empresa "reciben una capacitación constante", con "una formación inicial de más de 200 horas de conducción con tutores" y test psicotécnicos.

Además, el gerente marcó que también cuentan con un "sistema online de identificación de desviaciones de seguridad" con un "monitoreo de velocidades" y el "seguimiento de la flota a través de un centro de control".