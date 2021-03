El rescate de Maia: apareció la niña de 7 años y su secuestrador fue detenido

La niña de 7 años Maia Beloso, cuya desaparición denunció su madre en la tarde del lunes pasado, apareció sana y salva.

Maia fue hallada en la ciudad de Luján, en el noreste de la provincia de Buenos Ares, hasta donde la investigación siguió el rastro del secuestrador de la menor, Carlos Savanz, un cartonero.

Fuentes de la investigación le confirmaron a Infobae que Maia se encuentra en buen estado de salud.

Las fuerzas de seguridad incautaron la bicicleta de Savanz en la cual se trasladaron ambos durante los últimos días, de acuerdo al registro de las cámaras de seguridad de distintos partidos bonaerense.

Savanz, al ser detenido luego de que vecinos alertaron de su presencia en la zona, dijo que desconocía del operativo desplegado desde lunes para dar con el paradero de la menor, cuya confianza él se ganó con la promesa de regalarle una bicicleta.

La abuela de Maia, Élida, aseguró que la menor es muy "dada" y que había sido engañada. "Mi hija no la regaló. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como una reina.", añadió.

En los últimos dos días, la investigación para dar con el paradero de la menor se intensificó y se difundieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se ve a Maia caminando a la espaldas de su captor, que a veces va montado en la bicicleta y en otras simplemente la conduce mientras camina.

La pequeña y su madre, Estela, viven en la calle en la zona de Parque Avellaneda de la comuna 9 de la ciudad de Buenos Aires. Estela hizo la denuncia de la desaparición de su hija el lunes en la tarde y contó lo poco que sabía de Savanz, que había establecido un vínculo con ella.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ofrecieron pistas sobre la ruta seguida por Savanz y la menor desde la mañana del lunes cuando habían sido vistos por última vez.

Infobae señala, basado en fuentes judiciales, que el cartonero que secuestró a la menor cuenta con antecedentes penales, y que en marzo de 2020 fue denunciado por abusar de una menor de su familia