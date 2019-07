El Rey león, homenaje a Benedetti y Midachis en un mix cultural de la semana

Cine

El rey león

Remake de la película homónima de Disney, esta vez a cargo del director Jon Favreau (El libro de la selva). La historia sigue a Simba, un pequeño león heredero al trono que, tras ser injustamente acusado de la muerte de su padre por el malvado Scar, se ve obligado a exiliarse. Durante su viaje hará nuevos amigos y encontrará el coraje para regresar y recuperar lo que le robaron. Se estrena el jueves.

Van Gogh y Japón

Para todos los amantes del arte llega a Movie Punta Carretas el documental inglés Van Gogh & Japan, una experiencia visual a cargo del director David Bickerstaff (Miguel Ángel: amor y muerte), que se puede ver en una única función este miércoles 17 de julio, a la hora 20. La cinta explora la relación del genial artista holandés con el arte del país del sol naciente, que afectó directamente a su pintura. Las entradas están a la venta a $ 370.

Uruguay bajo la lupa

Antes de su estreno mundial llega a Montevideo el documental Uruguay na Vanguarda, del realizador brasilero Marco Antonio Pereira, que se puede ver este sábado 13 de julio y el 14, a la hora 21, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. La cinta muestra cómo los movimientos sociales colocaron en la agenda del presidente José Mujica temas como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario o el aborto.

Películas de Fred Astaire para una noche inolvidable

El Ciclo Íconos del Cine, una propuesta del Sodre que busca acercar al público lo mejor del séptimo arte, presenta el próximo lunes 15 de julio dos filmes protagonizados por el mítico bailarín Fred Astaire: Sombrero de copa y Brindis al amor. Frederick Austerlitz, conocido como Fred Astaire, actor, bailarín, cantante, coreógrafo y también conductor de televisión, fue una estrella de la época de oro de los musicales de Hollywood que deslumbró con su arte y se convirtió en uno de los bailarines más destacado de su generación. También tuvo una larga carrera en el cine junto a Ginger Rogers, con quien protagonizó La alegre divorciada, Roberta, Sombrero de Copa, Sigamos la flota, En alas de la danza, Ritmo loco y Amanda, entre otras películas. La cita es en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre (Av. 18 de Julio 930). A la hora 18 se proyecta Sombrero de copa y a las 20, Brindis al amor. Entradas a la venta en boletería a $ 150.

Artes escénicas

Midachi: 35 años

El trío más cómico de la argentina regresa a Montevideo para festejar 35 años de carrera artística, con tres funciones en el Teatro Metro, este sábado 13 de julio a la hora 20 y 22, y el domingo 14, a la hora 21. El show de Midachi es un paseo por una galería de personajes desopilantes y figuras del espectáculo argentino e internacionales, que incluye a sus personajes más famosos como la Tota, Pochola y Chino Sensación. Las entradas están a la venta en Abitab o en la boletería del teatro de $ 1.420 a $ 2.520.

Alias Gospodin

Todavía se puede disfrutar la obra de teatro Alias Gospodin, de Philipp Löhle, que con dirección de Walter Rey se presenta el próximo jueves 18 de julio y el viernes 19, a la hora 21, en el Teatro Circular (Av. Rondeau 1388). Víctima de la sociedad capitalista, Gospodin se declara en rebeldía. No acepta indemnización por despido, ni seguro de desempleo, decide no trabajar más, no usar dinero en ninguna de sus formas, vivir del trueque y abstenerse de toda propiedad, hasta del modesto colchón que necesitaría para dormir. No lo mueven afanes políticos o religiosos. Crea su propio dogma. Y así su esposa, familia, amigos y la sociedad, lo repelen. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro a $400.

Música

Concierto homenaje a Mario Benedetti

De la mano de la Ossodre llega esta original propuesta, Por siempre Benedetti sinfónico, un espectáculo que homenajea al gran escritor uruguayo a través de la música. Bajo la dirección del maestro Diego Naser, la orquesta se presenta este sábado 13 de julio y el domingo 14 a las 19 en el Auditorio Nelly Goitiño. Con música de Carlos Darakjian y Silvana Marrero (que también actúa como cantante), el espectáculo está basado en el disco Señales, en el que se musicalizan algunas de las obras de Mario Benedetti. La base conceptual del disco se construye sobre la música popular contemporánea, e incorpora influencias del jazz y ritmos latinoamericanos. Entradas a la venta en boletería: Platea baja $ 380; Platea alta y tertulia $300.

Candombaile con Los Fatales en Montevideo Music Box

Para auyentar el frío nada mejor que un candombaile como el que propone la gente de Montevideo Music Box, que para este sábado 13 de julio presenta una grilla sobresaliente con La Ventolera, Pa´ntrar en calor y Los Fatales, a partir de la hora 23. Una noche para dejarse llevar por la magia del tambor y vivir la alegría de una fiesta bien a la uruguaya. La Ventolera, con 5 años de vida y un equipo de 22 artistas en escena, arrasa con su potente sonido callejero compuesto por trombones, trompetas, tuba, saxos y tambores. Pa´ntrar en calor, recién llegada de una gira por México, destaca por su sonido tropical. Los Fatales, por su parte, son una banda de referencia, con una trayectoria llena de éxitos. Entradas a la venta en red Abitab.