El rezongo de Díaz a los fiscales: "Asumamos nuestra tarea; del imputado se encarga la defensa"

"La sociedad que paga sus impuestos para que nosotros desarrollemos nuestro trabajo: nos juzga por eso, por la calidad y la cantidad de las imputaciones. Esa es nuestra tarea. Asumámosla", ordenó este lunes el fiscal de Corte, Jorge Díaz, durante la ceremonia de traslado y asunción de nuevos fiscales en el interior del país.

Díaz criticó a "algunos fiscales" que con la misma carga de trabajo de otros -con la misma cantidad de denuncias de delitos a investigar- logran resolver menos casos y por ende dejan delincuentes libres. "Necesitamos aptitud y actitud", rezongó Díaz, y agregó: "En algunos lugares tenemos dificultades y las estamos trabajando. (...) No los voy a nombrar".

El fiscal de Corte insistió en definir cuál es la función básica de los fiscales: atrapar a los delincuentes, investigar los delitos y contribuir así a contrarrestar la inseguridad, desligando los roles de los fiscales y de la policía.

"La seguridad pública no nos es ajena. Tenemos responsabilidad institucional y funcional en esa tarea y la debemos asumir", repitió y añadió: "La investigación de los hechos delictivos que ocurren en nuestras jurisdicciones es nuestra responsabilidad, no es de la policía ni de ver después qué hizo la policía. Es nuestra responsabilidad, nos avise o no la policía".

Díaz se refirió entonces a algunas situaciones en las que se han denunciado dificultades de comunicación con la policía, y que impidieron atrapar antes a los delincuentes. A mediados de enero, por ejemplo, el fiscal Pablo Rivas aseguró que no ordenó detener a dos motochorros que habían participado de un robo dos días antes, porque la policía no le dijo que se trataba de los mismos ladrones. Sin embargo, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior informaba que esos delincuentes, que habían sido liberados por disposición de Rivas, eran los mismos que habían robado antes, y que el fiscal tomó su decisión por falta de pruebas.

"Cuando me llamaron por los dos detenidos en San Salvador y Joaquín Requena no los relacionaron con el hurto anterior", dijo entonce Rivas a El Observador. Los delincuentes, no obstante, fueron detenidos nuevamente ese fin de semana, y uno de ellos no fue a prisión, sino que el fiscal acordó con su defensa que en cambio aprendiera un oficio y trabajara, entre otras condiciones.

Sin mencionar este caso, Díaz aseguró: “No necesitamos que la policía nos llame para saber eso, y si la policía no llama, tenemos que llamar nosotros a la policía para saber por qué no llamó".

El fiscal de Corte apuntó al nuevo rol de los fiscales quienes, desde que rige el nuevo sistema penal, además de representar los intereses de la sociedad y de las víctimas de los delincuentes, lideran las investigaciones. "Nuestro trabajo no es el de resolver un conflicto (...) sino investigar los delitos y lograr imputaciones", y aclaró luego que no corresponde a los fiscales ocuparse de los indagados. "La tarea de defender al imputado es de la defensa. La nuestra es la de imputar, y cuantas más imputaciones tengamos, mejor cumpliremos nuestro cometido", advirtió.

En ese sentido, Díaz recordó que "la sociedad paga sus impuestos" para que los fiscales hagan su trabajo y que es quien juzga sus actuaciones. E insistió: "Del imputado que se ocupe la defensa. De resolver el conflicto que se encargue el juez, nuestro trabajo trabajo es aclarar los hechos delictivos y obtener imputaciones".

Y concluyó: "La sociedad nos juzga por resultados, y cuando digo nos juzga digo que nos juzga al fiscal de Corte y a todos y cada uno de los fiscales".