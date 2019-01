Motochorros grabados en un video: ¿por qué el fiscal liberó a sospechosos?

Los policías que detuvieron este martes a dos hombres que circulaban por Cordón en una moto en "actitud sospechosa" nunca le comunicaron al fiscal de flagrancia Pablo Rivas que podían tener relación con un robo en plena vía pública. Ese es uno de los argumentos del representante del ministerio público para explica por qué dejó libres a los detenidos.

"Cuando me llamaron por los dos detenidos en San Salvador y Joaquín Requena no me los relacionaron con el hurto anterior, que no ocurrió en el mismo día como dijo el Ministerio del Interior en su comunicado", dijo Rivas a El Observador, sino que, según su relato, ocurrió dos días antes.

La Unidad de Comunicación de la cartera de Seguridad (Unicom) publicó este jueves en su sitio web que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) habían detenido el miércoles sobre las seis de la tarde a los sospechosos de un hurto que había ocurrido cinco horas antes ese mismo día.

"Tras ser derivados a la comisaría se pudo constatar que el vehículo y los ocupantes coincidían con los datos aportados por las víctimas de hurto de la hora 13", dice el comunicado oficial.

El hurto referido quedó registrado en un video que se hizo viral. Allí se ve que dos delincuentes simularon chocar con un auto, en la intersección de Cordón y La Paz, que según el fiscal fue el lunes a la tarde. De inmediato, el que iba conduciendo simuló que había sido lastimado y comenzó a palparse una pierna delante del coche. Con la intención de asistirlo, los que estaban en el auto se bajaron y entonces el que iba de acompañante en la moto aprovechó la oportunidad: se acercó a la ventanilla del auto y robó una cartera.

Los sospechosos, dos hombres de 19 y 26 años, este último con antecedentes penales según Unicom, fueron liberados porque no había pruebas de que hubieran cometido delito alguno en el momento en el que fueron detenidos. "Pregunté si la moto estaba requerida por hurto o rapiña, pero no: no era una moto robada", dijo Rivas.

Sin embargo, el vehículo sí estaba en condiciones irregulares, porque en la liberta de propiedad que presentaron los hombres no figuraban sus nombres, y porque la chapa de la matrícula estaba cortada. Fue por eso que el fiscal dispuso que la policía incautara la moto y registrara los datos -nombres, domicilio, celular- de los jóvenes porque Rivas continuaría investigándolos y podría citarlos a declarar.

Pero hasta ese momento, dijo el fiscal, no tenía ninguna información de que esa moto era la misma que había sido empleada para cometer el hurto grabado en el video que, además, según el fiscal la policía nunca se lo envió como insumo de investigación. "Yo me enteré de ese hurto ayer (jueves), porque el video me llegó por otra vía: los fiscales nos enteramos de los hechos por lo que figura en el en nuestros sistemas informáticos que compartimos con la policía, y ese video nunca fue incluido allí", agregó Rivas.

Que la moto era la misma se supo porque la propietaria de la cartera logró sacarle una foto cuando los ladrones huían. Sin embargo, el fiscal explicó que ese dato no sería prueba suficiente como para llevar ante la Justicia a los sospechosos, cuya identidad quedó protegida por los cascos que usaron en el robo. "Y además, los cascos que usaban cuando fueron detenidos tenían colores diferentes", añadió Rivas.